體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》戰勝南韓！陳盈駿提出關鍵：每個人都當成重點來守

2026/02/26 22:25

陳盈駿。（記者塗建榮攝）陳盈駿。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣男籃今在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段於自家主場迎戰南韓，林庭謙、高柏鎧繳出全隊最高18分，率隊以77：65收下本次資格賽首勝。總教練圖齊、陳盈駿賽後都認為，贏球的關鍵是球隊防守，把對方每個球員都當成重點來守。

陳盈駿今天繳出全隊次高的13分、5籃板，對於這場比賽，他認為，這是一場團隊勝利，團隊分工做得很好，「南韓確實是一支讓我們不能有任何鬆懈機會的隊伍，每個球員都當作重點在防守，要貼得緊、換防正確，溝通也要清楚，畢竟只要被抓到閃失，他們就能有進攻機會。」

不過，陳盈駿點出球隊問題，他認為，因為對方切分跟無球的掩護做得比較多，造成高柏鎧得去做些幫忙，其他4個人沒有做好去盯人搶籃板的動作，所以進攻籃板是輸的。「好在後面有及時調整，特別要誇獎的是，當高柏鎧遇到犯規麻煩的時候，頂上來的澎澎（陳冠全）、（曾）祥鈞，他們在保護禁區、籃板上我覺得是做得非常好，讓高柏鎧不在那一段時間有鞏固好我們的防守。」

陳盈駿說：「我覺得還是團隊的勝利，做得非常棒，這也是非常、非常重要的一勝，下一場會繼續努力。」台灣隊3月1日將到菲律賓迎戰中國，力拚2連勝。

