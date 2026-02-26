世界盃資格賽》不著急於進攻！盧峻翔替補調整心態改當大鎖

盧峻翔。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣男籃今在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段以77：65擊敗南韓，上階段對日本場均繳出16.5分的盧峻翔今天替補出發僅拿6分，他透露，即便替補出發他也已做好心理準備，全心全意做好教練交代的工作。

桃園領航猿「夜王」盧峻翔上階段對日本先發上陣，且兩戰平均繳出16.5分、6籃板，也被國際籃總（FIBA）點名是這階段值得關注的12名球員之一。

不過，這階段劉錚回歸後，盧峻翔改從替補出發，繳出6分、1籃板、1助攻，他說：「我們很願意等劉錚回來，因為他是我們的精神領袖，在我們台灣籃壇也是代表，我要向他學習的地方很多。那不管是替補還是先發，心態都已經調適得不錯。」

這次替補出發，主要任務變成防守而不是得分，盧峻翔說：「其實我就是做好心理準備，上次對日本的時候，教練也有指示我要守對方主力。我覺得面對場上的心態都是一樣，教練如果給我防守的工作，那我就是全心全意在這個上面，我也就不太急著在進攻上面，自己調整心態跟在球場上的模式。」

針對李賢重的防守，盧峻翔說：「他有射程能力，今天我們也是先守住他，讓他在第4節的時候有犯規麻煩下場，其實這對我們來說有很大的幫助。」

