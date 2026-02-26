自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》來了！台灣隊唯一混血好手「費仔」費爾柴德抵台 大批球迷接機

2026/02/26 23:05

混血好手「費仔」費爾柴德抵台，大批球迷接機。（帕菲克國際運動行銷提供）混血好手「費仔」費爾柴德抵台，大批球迷接機。（帕菲克國際運動行銷提供）

〔記者黃照敦／綜合報導〕經典賽台灣隊再添一名戰將，唯一混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今晚深夜飛抵桃園機場，受到大批球迷接機，他隨即先到飯店休息，明天將現身台北大巨蛋隨台灣隊訓練，台灣隊征戰經典賽大利多。

儘管今早傳出壞消息，台美混血戰將「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）因肘傷辭退，無緣參賽，不過「費仔」從鳳凰城直飛台灣，今提前飛抵桃園，將和台灣隊會合。由於大聯盟規則是不能參加轉播的比賽，進入公辦熱身賽才能出賽，所以週五下午三點，台灣隊對日本火腿之戰，費仔不能上場，最快將隨台灣隊赴宮崎打公辦熱身賽時才能上場。

目前效力美國聯盟守護者隊的費爾柴德生涯在大聯盟累積277場出賽，敲出132安、18轟，有68分打點，25盜，打擊率0.223，OPS為0.689。

