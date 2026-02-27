德國賽》自己人最難打！王齊麟／邱相榤3局逆轉土銀隊友 晉級8強

王齊麟/邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天凌晨在超級300系列德國羽球公開賽，總共浪費10個局點，還好最好仍有頂住壓力，以25：27、23：21、21：15逆轉陳子睿／林煜傑，有驚無險晉級男雙8強。

世界排名11的王齊麟／邱相榤去年摘下台北公開賽、德國海洛公開賽共兩座冠軍，以及日本熊本大師賽挺進4強，最終收下年終總決賽門票，如今也成為台灣第一男雙，不過邱相榤在年終賽不慎弄傷膝蓋，兩人今年BWF亞洲賽事沒有出場，直到2月才代表台灣征戰亞洲團體錦標賽。

王齊麟／邱相榤首輪快意解決蘇格蘭對手鄧恩（Alexander Dunn）／霍爾（Adam Hall），但面對陳子睿／林煜傑，王齊麟就知道對自家人真的最難打。

果然，王齊麟／邱相榤首局先從5：9落後連續得分超前，接著更先來到20：17，想不到麟榤配就是無法拿下最重要的1分，錯過多達7個局點機會，也被陳子睿／林煜傑逮到機會先下一城。王齊麟／邱相榤在第2局一度領先多達8分，陳子睿／林煜傑仍是步步進逼，甚至又在18：20連續得分追平，不過麟榤配這次總算把握機會，有驚無險把戰線延長。

王齊麟／邱相榤在第3局4：6落後連得5分，再來就未曾陷入落後，最終鏖戰61分鐘，收下男雙8強入場券。王齊麟／邱相榤將在8強遭遇層高居世界第1的馬來西亞強敵吳世飛／伊祖丁。

