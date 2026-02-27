MLB》備戰經典賽！林維恩單局2保送無失分 莊陳仲敖飆152公里挨轟

莊陳仲敖與林維恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕運動家台灣新星林維恩與莊陳仲敖，持續在大聯盟春訓備戰經典賽，今天面對遊騎兵的賽事2人都有登板，林維恩後援1局無失分，莊陳仲敖則是後援2局挨轟。

林維恩今天在4局上接替小萊特（Mark Leiter Jr.）登板，不過面對首名打者就投出保送，接著讓下一棒打者敲出滾記出局，抓到第一個出局數的林維恩此時又連4顆壞球再投出保送，但所幸接連製造滾地球與飛球出局。

6局上輪到莊陳仲敖接替投球，登板順利先用滾地球抓下出局數，但接著失投93.3英哩速球挨二壘安打，隨後又被連續2支一壘安打狙擊，一口氣失掉2分。莊陳穩住陣腳後飆出三振，並再以滾地球出局抓下第3個出局數。6局上續投，面對首名打者又是失投，這回紅中變速球被逮中炸出陽春砲，儘管之後連續解決3人，但被敲出2記外野強勁飛球。

終場運動家3：7不敵遊騎兵，林維恩今投1局用20球僅7顆好球，投出2次四壞保送但力保不失，沒有被敲安打，最快球速92.2英哩，〈春訓防禦率9.00；莊陳仲敖投2局用29球有19顆好球，最快球速94.8英哩（152.5公里），被敲4安含1轟，送出1次三振，春訓防禦率8.10。

