MLB》洋基大物承認模仿大谷翔平！ 狂炸超遠怪力轟（影音）

瓊斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野大物瓊斯（Spencer Jones）今天在球隊以7：3擊敗勇士的大聯盟熱身賽中，敲出本季第2號全壘打，而且還是直接飛出史坦布瑞納球場，落在戴爾馬布里公路上的超遠一轟。

瓊斯在第七局面對右投波普（Austin Pope）擊出的這記重砲，擊球初速達107英里，《Statcast》預測飛行距離為401英尺，但就像他春訓的首轟一樣，肉眼看起來飛得比預測還要遠。

請繼續往下閱讀...

Spencer Jones leaves the ballpark pic.twitter.com/KhmWGbNrQC — MLB （@MLB） February 26, 2026

去年在小聯盟敲出35轟後，瓊斯最近表示他調整了揮棒姿勢，試圖模仿大谷翔平打擊動作中的某些特點：「大谷是一個很好的參考對象，他的動作極佳且揮棒完美。我觀察他的一些動作特點，並嘗試以各種方式應用在自己身上。」

總教練布恩（Aaron Boone）讚道：「那一球他揮棒揮得非常好，很明顯，這就是他展現出的實力。」、「我覺得他完成了一些不錯的打席。他獲得了很多上場機會，這是好事。他身材高大，做了很多調整，並試著讓自己進入良好的擊球狀態。希望他能在此基礎上繼續進步。」

A comparison of Shohei Ohtani and Spencer Jones's swings:#YANKSonYES pic.twitter.com/P3IwKivLho — YES Network （@YESNetwork） February 26, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法