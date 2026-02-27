MLB》洋基休季最想補強弱點！網羅212轟外野重砲搭配賈吉、貝林傑

葛里查克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季一直希望補強右打外野手，昨天如願以償以小聯盟合約簽下34歲資深外野手葛里查克（Randal Grichuk），並將以非40人名單參加春訓，若他成功擠進洋基開季名單，將獲得250萬美元薪資。

葛里查克生涯效力過紅雀、藍鳥、洛磯、天使、響尾蛇與皇家，出賽1360場敲出212轟，打擊三圍.251/.298/.465，攻擊指數0.763；不過他上季在皇家表現不佳，293打席繳出.228/.273/.401的打擊三圍，其中在擁有對戰優勢（對左投）的183打席裡，也只有.227/.273/.430的平淡表現。

不過葛里查克在2022至2024年間對左投破壞力驚人，累積打擊三圍.317/.367/.573，近500打席轟出25轟、34支二壘安打與4支三壘安打。若能重現那段時期的驚人狀態，無疑會是板凳席上的優質代打武器。

儘管葛里查克去年對左投三振率暴漲，但洋基仍可以在春訓觀察他，由於多明格茲（Jasson Domínguez）幾乎肯定將從3A開季，葛里查克有機會成為開季外野右打板凳選項，有機會在對上左投代打葛里遜（Trent Grisham），與賈吉（Aaron Judge）和貝林傑（Cody Bellinger）做搭配。

