自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基休季最想補強弱點！網羅212轟外野重砲搭配賈吉、貝林傑

2026/02/27 08:37

葛里查克。（資料照）葛里查克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季一直希望補強右打外野手，昨天如願以償以小聯盟合約簽下34歲資深外野手葛里查克（Randal Grichuk），並將以非40人名單參加春訓，若他成功擠進洋基開季名單，將獲得250萬美元薪資。

葛里查克生涯效力過紅雀、藍鳥、洛磯、天使、響尾蛇與皇家，出賽1360場敲出212轟，打擊三圍.251/.298/.465，攻擊指數0.763；不過他上季在皇家表現不佳，293打席繳出.228/.273/.401的打擊三圍，其中在擁有對戰優勢（對左投）的183打席裡，也只有.227/.273/.430的平淡表現。

不過葛里查克在2022至2024年間對左投破壞力驚人，累積打擊三圍.317/.367/.573，近500打席轟出25轟、34支二壘安打與4支三壘安打。若能重現那段時期的驚人狀態，無疑會是板凳席上的優質代打武器。

儘管葛里查克去年對左投三振率暴漲，但洋基仍可以在春訓觀察他，由於多明格茲（Jasson Domínguez）幾乎肯定將從3A開季，葛里查克有機會成為開季外野右打板凳選項，有機會在對上左投代打葛里遜（Trent Grisham），與賈吉（Aaron Judge）和貝林傑（Cody Bellinger）做搭配。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中