體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣警戒！南韓金慧成、澳洲國手同場開轟 道奇險勝白襪（影音）

2026/02/27 08:27

金慧成。（路透）金慧成。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇春訓熱身賽雖然尚未吞敗，但直到今天對白襪才敲出團隊第一發全壘打，且不打則已，一打就是單場3轟，其中南韓經典賽國手金慧成也敲出熱身賽首轟。

前3局白襪靠著4分大局以4：3領先道奇，5下史密斯（Will Smith）敲出今年道奇團隊首轟追平比數，6上白襪經典賽澳洲國手米德（Curtis Mead）開轟1分超前，6下道奇新同學日浦（Keston Hiura）再開轟追平，金慧成「背靠背」開轟超前比數，同局大物德保拉（Josue De Paula）再敲安助隊打下3分大局，最終道奇就靠著這局以7：6擊敗白襪，熱身賽6勝0敗。

南韓經典賽國手金慧成在日前才被總教練稱讚進步，今天就敲出熱身賽首轟，春訓打擊率4成62絕好調，而另一位台灣在開幕戰就要對上的澳洲好手米德，今天也開轟，春訓至今打擊率也有3成08。

