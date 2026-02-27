中捷變身WBC經典賽應援基地 「張育成」跟「啦啦隊女孩」進駐

中捷應援基地請出「張育成」跟「啦啦隊女孩」進駐。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，台中捷運變身應援現場，列車進站音樂播放台灣隊應援曲，跑馬燈還會更新比賽最新戰況，「市政府站」更有應援基地，「國防部長」、球員張育成與啦啦隊女孩的真人比例立牌坐鎮，參與活動還有機會獲張育成簽名海報、簽名球等，號召民眾一起集氣加油，助攻台灣隊再次奪下世界冠軍。

經典賽將開打，台中市政府3月5日至3月8日在市府前廣場將以1300吋巨型LED螢幕直播台灣隊賽事，配合棒球熱潮再起，中捷啟動「東京告『捷』，前進邁阿密」應援活動，號召球迷搭捷運挺台灣隊。

中捷董事長顏邦傑指出，活動期間，中捷全線車站列車進站音樂將播放台灣隊應援曲<就一起>，各捷運站跑馬燈也將不斷更新比賽最新戰況與結果，讓民眾搭捷運也跟得上賽事進度。

此外，在捷運市政府站1樓設置「球場造型打卡區」，現場設有包含張育成與啦啦隊女孩的真人比例立牌、計分板及賽程表，還有「加油留言牆」，集合民眾寫下對台灣隊的應援祝福，齊力為台灣隊集氣。

中捷公司指出，2月27日至3月8日每天上午9時至10時，前50位憑當日搭乘證明在留言牆寫下加油宣言的球迷，可獲得球員張育成簽名海報，打卡合照上傳FB社群更可抽張育成親筆簽名球。

另外，於直播日比賽開始前2小時搭乘捷運至市政府站出站的旅客，即可領取官方限量「應援標語紋身貼紙」，讓球迷將支持台灣隊的心貼在臉上或手臂上，前往市府前廣場參加直播派對一同加油。

中捷市政府站有「啦啦隊女孩」進駐。（記者蘇孟娟攝）

迎世界棒球經典賽應援台灣隊有機會獲張育成簽名海報。（記者蘇孟娟攝）

