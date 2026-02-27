NBA》對湖人調度不滿！ 狀元中鋒艾頓：我才不是「餅皇」

艾頓（右）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）在球隊接連敗給波士頓塞爾提克與奧蘭多魔術隊後，公開表達他對球隊的不滿，甚至還將炮火波及到「餅皇」卡培拉（Clint Capela）。

作為休賽季最重要的補強，艾頓是前太陽選秀狀元，當年的選秀順位甚至排在東契奇（Luka Doncic）之前。他的天賦因其身材與靈活性而一直備受看好，但他始終難以維持穩定性，且職業態度的疑慮依然存在。

湖人隊在季後賽因內線身材不足被淘汰後，迫切需要一名中鋒，艾頓在被波特蘭拓荒者隊買斷後加盟湖人尋求重振職業生涯，但到目前為止，表現評價褒貶不一。

在日前對陣魔術隊的比賽中，艾頓攻下21分並抓下13個籃板，但在比賽末段他卻陷入了觸不到球的窘境。

艾頓表示：「球會找到有能量的人，當我在禁區卡位、積極奔向籃框並衝搶籃板時，隊友會信任我並給我回報。」但隨後他就對自己的角色表達了不滿，明確表示自己不想只當一名「吃餅型（rim-running）」中鋒。「他們試圖把我變成卡培拉 ，我才不是什麼卡培拉！」

卡培拉就是知名的「吃餅型」中鋒，他的自主進攻能力不強，但護框與籃板能力都備受肯定，甚至獲得「餅皇」美譽。卡培拉生涯715場比賽平均可以攻下11.4分、10.1籃板、1.4阻攻。

