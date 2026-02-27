NBA》才打59場！ 黃蜂神射菜鳥Kon Knueppel打破歷史新紀錄

Kon Knueppel（右）打破歷史新紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂菜鳥射手庫尼普爾（Kon Knueppel）今天面對溜馬展現招牌外線神射，狂砍8顆三分球轟下28分，率領球隊以133：109打爆溜馬，康尼普爾還在今天打破菜鳥單季最多顆三分進球紀錄，且本季還剩下22場比賽，庫尼普爾更有望挑戰單季歷史里程碑。

去年選秀第4順位被黃蜂挑走的康尼普爾，目前已經超越狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）成為年度新人王的大熱門，今天他對上「坦隊」溜馬毫不手軟，上場31分12秒就以17投10中，外線12投8中的超高效率轟下28分，本季第59場出賽就累積209顆三分球，超越國王穆雷（Keegan Murray）在2022-23賽季締造的單季206顆新人三分進球紀錄。

黃蜂在擊敗溜馬後戰績提升到29勝31敗，已經來到附加賽區間，且賽季還剩下22場比賽，庫尼普爾將可以持續把自己的紀錄往上推高，甚至挑戰單季300顆三分進球的紀錄。

目前NBA單季最多三分進球紀錄是2015-16賽季勇士柯瑞（Stephen Curry）的402顆，第二名是2018-19賽季哈登（James Harden）的378顆，如果康尼普爾超越300顆進球，最接近的紀錄是湯普森（Klay Thompson）在2022-23賽季締造的301顆紀錄，目前這項紀錄排在歷史第10名。

