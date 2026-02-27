網球》茲維列夫談澳網苦澀失利 輸給艾卡拉茲是因為太累了...

茲維列夫。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）在澳洲網球公開賽4強敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），如今過了一個月他再度談起這場苦澀失利，他表示，自己會在今年嘗試新打法，提升侵略性，不再被動等對手失誤。

名列頭號種子的茲維列夫在阿卡普科男網賽男單16強爆冷落敗，而他也在賽後重談澳網4強五盤落敗一事，他說：「我覺得我在澳網用了正確戰術，說實話，對到他時我已經體力透支，當比分來到5：4時我已油箱見底，記得當時那個回合的第一個發球，我本應該更早出手，但這需要腳步帶動，可是我已力不從心。」

茲維列夫透露，在澳網之後他沒打任何比賽，給自己時間調整狀態，並進行高品質的訓練，「因為我希望延續打法，這需要大量訓練和細節調整，對我來說，今年的戰術體系與去年截然不同，我正在嘗試新元素。」

茲維列夫指出，現在的打法更具侵略性，擊球力道提升不少，不再單純依靠體能優勢取勝，而是力求主宰比賽過程，這是季前備戰確定的方向，會繼續堅持這種風格，「我認為我在澳網是成功的，2026制定的計畫是好的，對此我感到滿意，並沿著這條路繼續前進。」

