自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》茲維列夫談澳網苦澀失利 輸給艾卡拉茲是因為太累了...

2026/02/27 10:13

茲維列夫。（資料照，路透）茲維列夫。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）在澳洲網球公開賽4強敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），如今過了一個月他再度談起這場苦澀失利，他表示，自己會在今年嘗試新打法，提升侵略性，不再被動等對手失誤。

名列頭號種子的茲維列夫在阿卡普科男網賽男單16強爆冷落敗，而他也在賽後重談澳網4強五盤落敗一事，他說：「我覺得我在澳網用了正確戰術，說實話，對到他時我已經體力透支，當比分來到5：4時我已油箱見底，記得當時那個回合的第一個發球，我本應該更早出手，但這需要腳步帶動，可是我已力不從心。」

茲維列夫透露，在澳網之後他沒打任何比賽，給自己時間調整狀態，並進行高品質的訓練，「因為我希望延續打法，這需要大量訓練和細節調整，對我來說，今年的戰術體系與去年截然不同，我正在嘗試新元素。」

茲維列夫指出，現在的打法更具侵略性，擊球力道提升不少，不再單純依靠體能優勢取勝，而是力求主宰比賽過程，這是季前備戰確定的方向，會繼續堅持這種風格，「我認為我在澳網是成功的，2026制定的計畫是好的，對此我感到滿意，並沿著這條路繼續前進。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中