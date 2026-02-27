自由電子報
體育 即時新聞

擊敗韓國摘首勝 童子瑋盛讚全場防守盼延續專注表現

2026/02/27 11:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕2027年世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段昨天（26日）晚間於新莊體育館登場，中華男籃以77：65擊敗韓國，睽違9年再度戰勝宿敵，拿下本階段首勝。中華男籃領隊、基隆市議長童子瑋賽後表示，全場防守可圈可點是獲勝關鍵，期盼球隊未來持續打出認真、專注的表現。

童子瑋指出，他是以領隊身分來到新莊參與世界盃資格賽，在現場見證台灣贏下韓國這一戰，內心十分感動。他表示，這場比賽攻守強度十足，是一場非常精彩的對決，「希望球隊能夠一直打出像今晚一樣認真專注的表現。」他也強調，全場防守可圈可點，是球隊贏球的重要關鍵。

童子瑋如數家珍娓娓道來球員表現，從第一節開始，林庭謙單節攻下1○分挺身而出，穩定軍心；陳盈駿在第二節末段展現沉穩與掌控節奏的能力；首次國際賽先發的雷蒙恩攻防兩端存在感十足；歸化中鋒高柏鎧即便揹上多次犯規，仍在禁區護框、拚搶籃板；再加上全隊多點開花、賣力防守，讓現場氣氛熱血沸騰。

第二節因傷退場的馬建豪，童子瑋表示，他能理解球迷對傷勢的擔憂，球隊將持續與醫療團隊保持密切聯繫，確保馬建豪能夠獲得最妥善的照顧與治療。童子瑋同時呼籲，3月1日將對戰中國隊，希望球迷持續進場為國家隊加油打氣，一起成為國家隊最強大的後盾。

本場比賽中，台灣隊雖在開局一度落後，但迅速調整攻防節奏，半場建立雙位數領先，並在下半場持續擴大差距；全場壓制韓國進攻，最終以12分差距收下勝利，不僅為第二階段資格賽開出紅盤，也為台灣籃壇注入一劑強心針。

2○27年世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段昨天（26日）晚間於新莊體育館登場，中華男籃以77：65擊敗韓國，拿下本階段首勝。中華男籃領隊、基隆市議長童子瑋全場觀戰盯場。（圖為童子瑋提供）2○27年世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段昨天（26日）晚間於新莊體育館登場，中華男籃以77：65擊敗韓國，拿下本階段首勝。中華男籃領隊、基隆市議長童子瑋全場觀戰盯場。（圖為童子瑋提供）

