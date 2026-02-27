自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣利多？日本名投預測山本由伸不投台日大戰 曝可能人選

2026/02/27 11:41

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本武士隊3月6日首戰台灣，不少日媒都預測道奇世界大賽MVP山本由伸有望擔任台日大戰先發，不過前讀賣巨人名投高橋尚成卻預測，山本不會是對決台灣的先發投手。

經典賽C組小組賽3月5日於東京巨蛋開打，5取2晉級8強，日本隊6日首戰台灣，7日對韓國、8日對澳洲、10日對捷克。曾旅美的日本名將高橋尚成表示，比起先發投手，接替先發之後的「第2先發」更重要，他也以此觀點預測首戰台灣的人選，由效力天使的菊池雄星先發，並由中日龍高橋宏斗擔任第2先發。

至於其他3場小組賽，高橋尚成預測對南韓才派出山本由伸，以及火腿隊伊藤大海，對澳洲則推出歐力士宮城大彌與羅德種市篤暉，對捷克則由洛磯菅野智之與歐力士曽谷龍平登板。高橋尚成分析指出，「南韓與台灣之戰會是關鍵，球隊一定會一邊考量複賽的狀況，一邊安排輪值。若這套陣容能順利發揮作用最好，雖然也要看山本由伸的發揮，但由於會以他為中心安排輪值，這將會是最強陣容。」

至於打線部分，高橋尚成預測，1棒大谷翔平（DH）、2棒近藤健介（右外野）、3棒鈴木誠也（中外野）、4棒村上宗隆（一壘）、5棒岡本和真（三壘）、6棒吉田正尚（左外野）、7棒牧秀悟（二壘）、8棒捕手、9棒・小園海斗（游擊）。

關於打線，高橋尚成指出6、7兩棒將是關鍵，並寄予厚望表示：「希望能在得點圈有人時能穩定打回分數、抗壓性強的球員在這幾棒。6棒排吉田正尚 ，壘上有人時很有機會一棒轟出全壘打；7棒排牧秀悟 ，他國際賽經驗豐富，也有神來一棒的能力。」

