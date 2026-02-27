自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

世界棒球經典賽3月6日開打 來基隆國門廣場看直播全民加油

2026/02/27 11:47

世界棒球經典賽即將開打，基隆市政府將在3月6日（下週五）至8日（下週日）在「基隆國門廣場」連續3天舉辦賽事直播，歡迎國人來看直播。（圖為基隆市政府提供）世界棒球經典賽即將開打，基隆市政府將在3月6日（下週五）至8日（下週日）在「基隆國門廣場」連續3天舉辦賽事直播，歡迎國人來看直播。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2026 WBC世界棒球經典賽即將開打，基隆市政府將在3月6日（下週五）至8日（下週日）在「基隆國門廣場」連續3天舉辦賽事直播，讓喜愛棒球的基隆球迷也能如親臨現場般熱血沸騰，國門廣場現場將架設400吋高畫質LED大型螢幕，打造在一邊看海景一邊看棒球轉播的戶外看球氛圍，基隆市教育處長徐嬿立說，歡迎球迷們一起來為中華隊加油。

為了炒熱現場看球加油應援氛圍，3月6日到8日的直播派對現場，將準備應援加油棒給參與民眾，並邀請專業藝人郭子乾、阿龐擔綱主持帶動全場氣氛，同時由崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成熱血應援啦啦團，帶來精彩的應援表演，讓國門廣場化身為最熱血的棒球應援基地。

徐嬿立補充表示，市府一直以來在培育學生運動發展人才、設施改善等各面向持續投入資源，建德國小「114年度申請興建棒球運動場地工程」補助約500萬元成功爭取建置打擊練習場，讓更多有興趣的學生能夠利用； 信義國中坪頂遮陽網修建工程補助150萬元、發球機50萬元。

其中，信義國中為本市國中重點棒球發展學校，114年更首設棒球運動績優生。114年投入棒球相關經費，含中央補助款達約1,630萬元，用以優化學校棒球師資、設施設備及場地等各面向，積極推動棒球發展；同時一同推動運動部棒球專案計畫，辦理多項棒球活動，包含夏令營、交流賽、教練增能研習等，提供本市熱愛棒球學生及教練多元的訓練平台。#

