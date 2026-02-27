NBA》東契奇41分做白工 太陽奇兵0.9秒準絕殺賞湖人3連敗

東契奇與吉萊斯皮。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管東契奇（Luka Doncic）狂轟41分，但太陽靠著歐尼爾（Royce O'Neale）最後0.9秒的準絕殺三分彈，太陽以113：110賞給湖人3連敗。

賽前吞下2連敗的湖人，今天對上太陽急尋反彈，上半場三分球命中率欠佳，只有14投4中，但靠著東契奇的18分領軍，以49：49跟對手戰平。

雙方在第三節依舊打得難分難捨，東契奇打滿第三節，一人包辦14分，加上詹姆斯（LeBron James）8分，湖人單節攻下31分，太陽艾倫（Grayson Allen）獨拿16分，團隊同樣單節也有31分進帳，兩隊以80分平手進入決勝節。

吉萊斯皮（Collin Gillespie）的三分球帶動下，讓太陽在第四節最多領先10分，不過湖人靠著東契奇連續得分迎頭趕上，里維斯在剩下1分鐘投進追平三分彈，在太陽進球後，詹姆斯也在籃下成功補籃，兩隊在讀秒階段糾纏至110平手。

太陽操刀最後一波進攻，團隊透過切入後的傳球，在最後階段給埋伏在外圍的歐尼爾於0.9秒投進準絕殺三分彈，而隨著湖人最後一擊未果，勝負就此底定。

沒有布克（Devin Booker）等球星坐鎮下，太陽全員皆兵，替補的艾倫拿28分最高，吉萊斯皮進帳21分，歐尼爾拿13分，鄧恩（Ryan Dunn）有10分。湖人以東契奇41分最佳，詹姆斯15分居次，里維斯14分，共5人得分達雙位數。

歐尼爾。（法新社）

