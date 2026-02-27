自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇41分做白工 太陽奇兵0.9秒準絕殺賞湖人3連敗

2026/02/27 12:43

東契奇與吉萊斯皮。（美聯社）東契奇與吉萊斯皮。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管東契奇（Luka Doncic）狂轟41分，但太陽靠著歐尼爾（Royce O'Neale）最後0.9秒的準絕殺三分彈，太陽以113：110賞給湖人3連敗。

賽前吞下2連敗的湖人，今天對上太陽急尋反彈，上半場三分球命中率欠佳，只有14投4中，但靠著東契奇的18分領軍，以49：49跟對手戰平。

雙方在第三節依舊打得難分難捨，東契奇打滿第三節，一人包辦14分，加上詹姆斯（LeBron James）8分，湖人單節攻下31分，太陽艾倫（Grayson Allen）獨拿16分，團隊同樣單節也有31分進帳，兩隊以80分平手進入決勝節。

吉萊斯皮（Collin Gillespie）的三分球帶動下，讓太陽在第四節最多領先10分，不過湖人靠著東契奇連續得分迎頭趕上，里維斯在剩下1分鐘投進追平三分彈，在太陽進球後，詹姆斯也在籃下成功補籃，兩隊在讀秒階段糾纏至110平手。

太陽操刀最後一波進攻，團隊透過切入後的傳球，在最後階段給埋伏在外圍的歐尼爾於0.9秒投進準絕殺三分彈，而隨著湖人最後一擊未果，勝負就此底定。

沒有布克（Devin Booker）等球星坐鎮下，太陽全員皆兵，替補的艾倫拿28分最高，吉萊斯皮進帳21分，歐尼爾拿13分，鄧恩（Ryan Dunn）有10分。湖人以東契奇41分最佳，詹姆斯15分居次，里維斯14分，共5人得分達雙位數。

歐尼爾。（法新社）歐尼爾。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中