NFL》「印第安納瓊斯」重獲新生！小馬恐與23歲前首輪大物分道揚鑣

理查森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印第安納波利斯小馬上季迎來四分衛瓊斯（Daniel Jones）後，一度取得開季8勝2敗佳績，儘管戰績在瓊斯報銷後一落千丈，但小馬來季仍選擇持續相信瓊斯，同時可能也將做出重大抉擇，與前首輪大物理查森（Anthony Richardson）分道揚鑣。

出自佛羅里達大學的理查森，擁有近年四分衛中最勁爆的怪物體能，2023年的選前體測中，理查森的40碼衝刺為4秒44，是2003年以來第2快的四分衛，同時40.5英寸垂直起跳、10呎9吋立定跳皆創下四分衛體測紀錄，加上能隨手甩出60碼以上遠程炸彈的傳球，也讓他即便在大學的四分衛經驗雖淺，仍在選秀會首輪第4順位中選。

然而儘管理查森的硬體條件令人垂涎三尺，但進入聯盟後的他飽受傷病困擾，新人年因肩膀手術缺席多達13場比賽，2024賽季又因多處傷勢缺陣4場。上季他在季前訓練營輸給瓊斯而被降為QB2，結果瓊斯在打出驚奇後報銷，但理查森自己卻在一次賽前熱身中遭遇眼眶骨折，再度提前報銷。

根據《ESPN》報導，小馬隊已經允許23歲的理查森尋求交易機會。小馬總管布拉德（Chris Ballard）表示，願意協助理查森尋找合適落腳處，因此讓經紀人傑克森（Deiric Jackson）與各隊洽談、尋求匹配方案，對球員較為有利。近日經紀人與布拉德都透露，理查森的視力已經有所好轉，布拉德甚至宣稱，小馬球團仍相信理查森。

但事實上，早在2024年就曾被降為替補、上季又簽下瓊斯後，理查森來季在小馬隊的角色早已不明朗。預計下季小馬將以瓊斯為主戰四分衛，二年級生雷納德（Riley Leonard）為QB2，目前瓊斯為待定自由球員，但布拉德仍希望在能不動用franchise tag的情況下完成續約。

