經典賽》美媒分析台灣最大優勢與弱點！看好擊敗南韓晉級8強有原因

台灣隊。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽開打在即，美媒《Yahoo Sports》資深寫手舒斯特曼（Jordan Shusterman）撰文分析各隊優勢與弱點，關於台灣隊，舒斯特曼看好台灣隊晉級8強。

舒斯特曼點名台灣隊關鍵球員，指出張育成在上屆經典賽大放異彩，但如果台灣隊想在本屆賽事走得更遠，勢必要有更多打者挺身而出。好消息是，本屆張育成身邊將有李灝宇與龍（Jonathon Long）兩位潛力新秀（龍已因傷退賽），有望大幅提升台灣隊打線實力；另外，舒斯特曼也點名，台灣隊火球王牌徐若熙是外界現階段尚不熟、但應該認識的球員。

請繼續往下閱讀...

舒斯特曼接著分析台灣隊最大優勢，那就是擁有許多年輕潛力，本屆台灣隊有6位入選《MLB Pipeline》農場前30名新秀的球員，為所有參賽國家之最，除了李灝宇與龍兩名打者之外，還包含4位備受期待的投手，包含林維恩、莊陳仲敖、沙子宸與林昱珉。

至於台灣隊最大弱點，舒斯特曼認為是缺乏大聯盟實戰經驗的球員，儘管台灣隊本屆有9位球員隸屬大聯盟體系，但真正站上大聯盟舞台的只有費爾柴德（Stuart Fairchild），這點與C組最大熱門日本，以及要爭奪第2名的主要競爭對手南韓有著明顯差距。

舒斯特曼最後分析，C組第一名預計由日本拿下，另一張晉級門票則很有可能在台灣與南韓之間產生，兩隊將於3月8日正面交鋒，儘管台灣隊年輕，但天賦絕對不容低估。若台灣隊以C組第2名晉級，8強將面對D組冠軍，預計將會是多明尼加或委內瑞拉，屆時將會是場硬仗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法