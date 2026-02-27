經典賽》台灣隊還好嗎？挨火腿3轟又輸球 對日韓職3連敗沒贏過

日本火腿萬波中正敲全壘打。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊「火腿雙寶」古林睿煬和孫易磊都飆速156公里，各掉1分但也上演「三振秀」，只是全場投手群被火腿隊敲3轟，加上打線發威有限，終場以1：6輸球，自辦熱身賽對韓職、日職1勝難求，明帶著微妙狀態啟程日本。

台灣隊先發投手古林首局就狂飆最速156公里，僅花14球就對水谷瞬、萬波中正、雷耶斯猛飆3次三振，讓日本轉播單位「GAORA SPORTS」球評新垣勇人直呼是完美演出。

2局上，古林在1好3壞的一顆151公里的速球被郡司裕也夯出陽春砲，但連續解決西川遥輝、有薗直輝和奈良間大己。3局上，古林開局再被敲安打，連續製造2顆有機會策動雙殺的滾地球，卻都只能抓1出局，最終古林三振萬波中正，化解危機。

古林睿煬合計46球投3局，僅被敲2支安打，狂飆5次三振，最速156公里，日本轉播單位「GAORA SPORTS」球評新垣勇人直言：「今天古林直球速度有出來，變化球也非常精準，讓打者很難抓球打。」

4局上，台灣隊換上張奕，1出局後先保送郡司裕也，又被西川遙輝擊出2分砲，5局上，台灣隊候補選手李東洺被萬波中正敲出中外野方向全壘打。

孫易磊是另一個投手焦點，他在6局上2出局一壘有人登板，第3球就催出156公里，最終救火成功，7局上續投，單局被敲雙安，又被郡司裕也的強襲球打中腳，因而退場休息，不過他有辦法原地跳躍，且自己走回休息室。陳冠宇接替投球，四壞後猛飆三振，孫易磊以1局2K掉1分退場。

昨被軟銀完封的台灣隊打線，前3局只靠觸身球上壘，4局下終於在1出局覺醒，陳傑憲和吳念庭雙安首度攻佔得點圈，可惜江坤宇在2出局未能建功，台灣隊直到6局下才又攻勢再起，張育成二壘安打出擊，林安可擊出適時安打，送回台灣隊對日職隊伍的第1分，中斷連續14局無得分。

明天啟程的台灣隊，自辦熱身賽戰績以3勝1和3敗，只是3勝都是對中職隊伍（台鋼、富邦），對戰國外隊伍沒有贏過，苦吞1和3敗，在台灣的準備以微妙狀態收尾，明天飛宮崎後，將在3月2日、3日公辦熱身賽對上歐力士二軍、軟銀二軍。

張育成。（記者陳逸寬攝）

日本火腿西川遙輝全壘打。（記者陳逸寬攝）

孫易磊。（記者陳逸寬攝）

林安可打回台灣隊第一分。（記者陳逸寬攝）

郡司裕也全壘打。（記者陳逸寬攝）

