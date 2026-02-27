自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》台灣隊還好嗎？挨火腿3轟又輸球 對日韓職3連敗沒贏過

2026/02/27 17:42

日本火腿萬波中正敲全壘打。（記者陳逸寬攝）日本火腿萬波中正敲全壘打。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊「火腿雙寶」古林睿煬和孫易磊都飆速156公里，各掉1分但也上演「三振秀」，只是全場投手群被火腿隊敲3轟，加上打線發威有限，終場以1：6輸球，自辦熱身賽對韓職、日職1勝難求，明帶著微妙狀態啟程日本。

台灣隊先發投手古林首局就狂飆最速156公里，僅花14球就對水谷瞬、萬波中正、雷耶斯猛飆3次三振，讓日本轉播單位「GAORA SPORTS」球評新垣勇人直呼是完美演出。

2局上，古林在1好3壞的一顆151公里的速球被郡司裕也夯出陽春砲，但連續解決西川遥輝、有薗直輝和奈良間大己。3局上，古林開局再被敲安打，連續製造2顆有機會策動雙殺的滾地球，卻都只能抓1出局，最終古林三振萬波中正，化解危機。

古林睿煬合計46球投3局，僅被敲2支安打，狂飆5次三振，最速156公里，日本轉播單位「GAORA SPORTS」球評新垣勇人直言：「今天古林直球速度有出來，變化球也非常精準，讓打者很難抓球打。」

4局上，台灣隊換上張奕，1出局後先保送郡司裕也，又被西川遙輝擊出2分砲，5局上，台灣隊候補選手李東洺被萬波中正敲出中外野方向全壘打。

孫易磊是另一個投手焦點，他在6局上2出局一壘有人登板，第3球就催出156公里，最終救火成功，7局上續投，單局被敲雙安，又被郡司裕也的強襲球打中腳，因而退場休息，不過他有辦法原地跳躍，且自己走回休息室。陳冠宇接替投球，四壞後猛飆三振，孫易磊以1局2K掉1分退場。

昨被軟銀完封的台灣隊打線，前3局只靠觸身球上壘，4局下終於在1出局覺醒，陳傑憲和吳念庭雙安首度攻佔得點圈，可惜江坤宇在2出局未能建功，台灣隊直到6局下才又攻勢再起，張育成二壘安打出擊，林安可擊出適時安打，送回台灣隊對日職隊伍的第1分，中斷連續14局無得分。

明天啟程的台灣隊，自辦熱身賽戰績以3勝1和3敗，只是3勝都是對中職隊伍（台鋼、富邦），對戰國外隊伍沒有贏過，苦吞1和3敗，在台灣的準備以微妙狀態收尾，明天飛宮崎後，將在3月2日、3日公辦熱身賽對上歐力士二軍、軟銀二軍。

張育成。（記者陳逸寬攝）張育成。（記者陳逸寬攝）

日本火腿西川遙輝全壘打。（記者陳逸寬攝）日本火腿西川遙輝全壘打。（記者陳逸寬攝）

孫易磊。（記者陳逸寬攝）孫易磊。（記者陳逸寬攝）

林安可打回台灣隊第一分。（記者陳逸寬攝）林安可打回台灣隊第一分。（記者陳逸寬攝）

郡司裕也全壘打。（記者陳逸寬攝）郡司裕也全壘打。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中