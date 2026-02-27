自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》高雄海神下週末捍衛主場 聯手夢想家啦啦隊熱力開演

2026/02/27 15:37

高雄海神下週末主場將攜手夢想家啦啦隊聯合演出。（高雄海神提供）高雄海神下週末主場將攜手夢想家啦啦隊聯合演出。（高雄海神提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄全家海神職業籃球隊下週末3月7、8日主場與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題週，攜手提升全民反詐意識！到場參與活動的球迷朋友，還有機會與啦啦隊AQUA MERMAIDS、吉祥物BROWNIE、于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒等地主球星近距離面對面互動。

海神球團表示，玉山銀行主題週7日當天，Aqua Mermaids將與夢想家啦啦隊聯合登場，雙方以熱情舞蹈和性感魅力再次踏上高雄巨蛋，並且帶來中場聯合表演，強強攜手勢必讓所有球迷大飽眼福。週末兩日入場即贈主題應援摺扇、「玉山我最神」預測券、樺達硬喉糖、乳清蛋白隨手包及多喝水STAY COOL酷涼礦物質補給飲。至於「玉山我最神」預測成功的神隊友，就有機會獲得Nintendo Switch 2 主機+瑪莉歐賽車世界，一天一組共兩組，看誰的預測有料、手感最神。

當天前50名於海神主場AQUAS STORE持玉山漢神巨蛋聯名卡單筆消費滿600元、或持玉山銀行發行之任一信用卡／簽帳金融卡單筆消費滿1200元，即獲得賽後拍照會號碼牌。7日AQUA MERMAIDS、BROWNIE，8日于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒，賽後於二樓玉山銀行遊戲攤位與神隊友拍照互動。

