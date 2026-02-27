經典賽》「球速慢3至4公里...」 南韓隊教頭滿意集訓、點出後援問題

南韓隊教頭柳志炫。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽將在3月開打，南韓隊今天與KT巫師隊的熱身賽因雨取消，這次在沖繩的練習賽取得4勝1敗的成績。接著南韓隊將到大阪備戰官辦熱身賽。南韓隊總教練柳志炫今天受訪提到，擔心後援投手的球速未達到應有的水準。

根據《韓聯社》報導，柳志炫表示，「我對整體集訓的滿意度有90分，雖然今天沒能打比賽，但我對球隊的現狀保持樂觀。」

柳志炫指出，對於球隊集訓的滿意度未達百分之百，是因為有些後援投手的球速沒有到平常的水準，「我們後援投手群的球速比起賽季中還慢了3至4公里。但我相信，一旦他們進入真正的比賽，感受到投手丘上的壓力，他們的球速就會回升。」

下週的經典賽官辦熱身賽，南韓隊週一將碰上阪神虎、週二對上歐力士猛牛。屆時南韓隊將迎來大聯盟好手加入，包含巨人外野手李政厚、道奇內野手金慧成、老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）、水手混血右投丹寧（Dane Dunning）、太空人工具人惠特科姆（Shay Whitcomb）等人。

柳志炫說，將根據這兩場官辦熱身賽的情況來決定安排先發打序，「至於牛棚部分，我們會根據投手的球速和球威，來判斷誰適合在什麼樣的情境下登板。」

