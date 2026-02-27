經典賽》「山本殺手」再掀熱議 王柏融幽默以對：「我不知我的存在感那麼高」

王柏融。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在混血球星強納森．龍因傷退賽後，經典賽台灣隊的替補人選引起球迷討論，其中過去在日職對山本由伸對戰成績不俗的「台鋼大王」王柏融更是掀起熱議。王柏融目前隨台鋼雄鷹在澄清湖球場參加「2026港都國際交流戰」，他對於自己引起討論則幽默以對，「我不知道我的存在感那麼高。謝謝大家不嫌棄」。

經典賽台灣隊今天結束在大巨蛋對日本火腿鬥士的交流賽後，明天就要赴宮崎進行3月2日、3月3日的兩場公辦熱身賽，接著就要赴東京參加3月5日展開的正賽。由於「龍仔」在熱身賽左手腕扭傷，經典賽台灣隊必須決定替補人選，卻意外讓王柏融再度成為討論焦點。

日媒報導日本隊在3月6日有望派出王牌山本由伸迎戰台灣，而王柏融過去在日職對山本17打數敲出6支安打，還包括1發全壘打，堪稱「山本殺手」，就成為球迷敲碗的熱門替補人選。王柏融坦言也有聽到隊友在討論這個話題，他說自己聽到時並沒有感覺，還表示：「我沒有那麼厲害啦」。

王柏融目前持續利用練習賽調整手感，24日對NC恐龍之戰展現5次打擊都有上壘的絕好調，包括3支安打和2次保送，但他強調，「還在調整中，現在好，也不代表比賽就會好」，希望自己能夠維持目前的感覺。

