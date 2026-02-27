自由電子報
體育 棒球 中職

中職》韓職實施亞援制度 洪總也投贊成票

2026/02/27 17:06

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今天在澄清湖球場和韓職培證英雄進行「2026港都國際交流戰」，總教練洪一中在被問及今年韓職實施「亞洲配額」新制時，認為中職也可以施行，因為明年中職場次有望增加，屆時一定會面臨好手不足的狀況，「職棒就是表演，要有外國人來參與，你看以前職棒早期每隊都有洋砲，那有多熱鬧啊！」

台鋼今天由新加盟的左投王維中先發，英雄隊則派出今年透過「亞洲配額」制度加入的前日職投手金久保優斗先發。韓職在去年1月召開理事會時通過今年啟動亞援制度，每隊除現有3名洋將外可再引進1名亞洲和澳洲籍球員，對象包含亞洲棒球總會成員國涵蓋的亞洲籍選手及澳籍球員，台灣球員也包含在內，像台灣投手王彥程今年就以亞援身分加入韓華鷹。

洪總一直以來對於洋將名額增加就採贊成態度，因此對於施行不占洋將名額的亞援制度，他當然樂觀其成。況且目前中職朝著明年要加賽的方式進行，各隊對於人才的需求會更多，若能參照韓職的亞援制度，對於增加比賽可看性和亞洲人才交流都有助益。

英雄隊總教練薛鍾鎭則認為，目前尚無法評價韓職亞援制度的效果，他期待台、韓棒球能有更多交流，一起壯大亞洲職棒。

