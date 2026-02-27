田徑》簡子傑期待日本大學生活 破全國紀錄但仍有「沉重打擊」

簡子傑（Garmin提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕18歲旅日小將簡子傑，是台灣田徑男子1500、5000公尺的紀錄保持人，但他不以此自滿，希望能站上世界舞台，未來希望能征戰亞運、田徑世錦賽。

簡子傑是台灣備受期待的田徑新星，他在國中畢業後就到日本仙台育英高校就讀，目前他所跑出的1500公尺3分45秒26，以及5000公尺13分48秒99，都是台灣男子全國紀錄。

雖然屢次跑出佳績，簡子傑透露，旅日過程並非一帆風順，「最難忘的比賽是去年破1500公尺全國紀錄的全國高等學校綜合體育大會，對我來說沒能達成自己的目標，以及站上前三名的領獎台，真的是蠻沉重的打擊，但也讓我從中得知自己的不足，幫助我未來能夠持續進步。」

高中畢業後，簡子傑將就讀日本田徑名校中央大學，他說：「第一次讀日本的大學，很期待大學生活，也很期待跟大學新生們一起成長。」被問及自己的期許，他希望跑步成績能夠成長、跑得更快，「超越以前的自己，繼續朝世界邁進。」

如今簡子傑的出色表現，讓不少國內年輕選手對將他視為榜樣，對此他說：「我覺得有一個目標很好，但真正要實現的是超越自我、打敗自己，如同Garmin 精神『Beat Yesterday』，擁有更好的紀錄，激發出比過往更強大的樣子，就是很好的表現了。」

