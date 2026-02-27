自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 田徑

田徑》簡子傑期待日本大學生活 破全國紀錄但仍有「沉重打擊」

2026/02/27 17:11

簡子傑（Garmin提供）簡子傑（Garmin提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕18歲旅日小將簡子傑，是台灣田徑男子1500、5000公尺的紀錄保持人，但他不以此自滿，希望能站上世界舞台，未來希望能征戰亞運、田徑世錦賽。

簡子傑是台灣備受期待的田徑新星，他在國中畢業後就到日本仙台育英高校就讀，目前他所跑出的1500公尺3分45秒26，以及5000公尺13分48秒99，都是台灣男子全國紀錄。

雖然屢次跑出佳績，簡子傑透露，旅日過程並非一帆風順，「最難忘的比賽是去年破1500公尺全國紀錄的全國高等學校綜合體育大會，對我來說沒能達成自己的目標，以及站上前三名的領獎台，真的是蠻沉重的打擊，但也讓我從中得知自己的不足，幫助我未來能夠持續進步。」

高中畢業後，簡子傑將就讀日本田徑名校中央大學，他說：「第一次讀日本的大學，很期待大學生活，也很期待跟大學新生們一起成長。」被問及自己的期許，他希望跑步成績能夠成長、跑得更快，「超越以前的自己，繼續朝世界邁進。」

如今簡子傑的出色表現，讓不少國內年輕選手對將他視為榜樣，對此他說：「我覺得有一個目標很好，但真正要實現的是超越自我、打敗自己，如同Garmin 精神『Beat Yesterday』，擁有更好的紀錄，激發出比過往更強大的樣子，就是很好的表現了。」

簡子傑（Garmin提供）簡子傑（Garmin提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中