木聯》霸氣！蔡辰瀧飆無四死完封勝 平鎮、穀保爭冠

2026/02/27 17:54

蔡辰瀧。（學生棒球聯盟提供）蔡辰瀧。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕衛冕軍平鎮高中今天（27日）在高中木棒聯賽4強賽，靠先發投手蔡辰瀧一夫當關演出完封好投，終場以2 : 0擊退普門中學，連三年挺進冠軍戰，挑戰連霸剩最後一哩路。

雙方形成低比分戰役，平鎮3局下率先突破普門先發投手黃子芫，蘇子進在2出局後選到保送，彭成安、劉桓宇連續敲出安打，先馳得點，4局下，黃子芫一開始就投出保送，普門換投葉韋辰，高宥軒敲出安打，吳柏承補上高飛犧牲打，平鎮再下一城。

這2分就足夠平鎮投手蔡辰瀧花用，他今天僅用72球就完投全場，第6局更僅用4球就解決3名出局數，只被敲出4安打飆出4次三振，沒有四死球無失分拿下勝投，最快球速約147公里。

蔡辰瀧是去年木棒聯賽MVP，平鎮總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧昨天8強賽就在場邊準備，面對普門一定要用有壓制力的投手才行，4強賽最難打，一定要先搶下來，蔡辰瀧今天用球數少，控球、變化球好，勇敢解決打者。

蔡辰瀧說，高中第一次對普門投球，對方積極出棒，一開始有壓力，分數進來後就好一點，投給對方打就好，今天球速還不是很滿意，希望畢業前可以挑戰極速153公里，以旅外為優先目標。

至於另一場4強賽，穀保家商靠著羅于晏後援3局守住勝利，以7 : 6險勝麥寮高中，連四年前進冠軍戰。

冠軍戰連三年上演平鎮高中、穀保家商對決戲碼，平鎮將挑戰隊史第七冠，穀保則要力拚第八冠，明天冠軍戰將在下午1點在嘉義市立棒球場開打，季軍戰則在上午10點先進行，由普門中學對戰麥寮高中。

