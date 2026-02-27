自由電子報
中職》「台鋼有很多選手讓我期待」 平石洋介強調是真心話

2026/02/27 18:26

台鋼雄鷹客座教練平石洋介（右）。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹客座教練平石洋介（右）。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕曾任日職樂天金鷲總教練的平石洋介受台鋼雄鷹之邀，在今年春訓擔任客座守備兼跑壘教練，明天他就要返回日本結束兩個階段的指導，他坦言有點捨不得，但強調，「台鋼有很多選手讓我期待，這不是客套話，是我的真心話。」

45歲的平石洋介執教經歷豐富，曾擔任樂天金鷲一軍監督、福岡軟銀鷹一軍打擊兼野手綜合教練、埼玉西武獅一軍首席教練，這次因為和台鋼領隊劉東洋是舊識，所以受邀來台指導，「大家都對我很好，有很多很棒的回憶，跟這支球隊已經產生感情，希望有機會再來。」

平石透露，來台之前他刻意不去查球員的資料，「因為一看成績，就容易會有先入為主的觀念，我想像一張白紙一樣接觸球員。」實際指導之後，平石看到台灣有很多選手的能力很好，「現在就要透過不訓練方式，把他們的潛力發揮出來。所以我這兩次來，就盡量希望讓他們了解。」

但在進一步詢問可否舉例說明時，平石則解釋，他基本上不太會在媒體面前講特定選手，「不是一個人、兩個人而已，有很多選手都讓我印象深刻，基本上以年輕選手為主。」

不過平石特別提到王柏融，表示之前在日職就有碰過，他之前在日本遇到瓶頸情況比較多，所以這次也有來問自己意見，「我就先問柏融自己的感覺，然後再交換意見。基本上兩人的想法滿一致，包括揮棒的timing，針對一些問題去做討論。」

