運動部》推動全民共融新願景 大巨蛋首播適應運動宣傳短片

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部去年9月9日成立，增設「適應運動司」展現推動身心障礙運動平權與共融政策的決心，近期推出首支「適應運動」宣傳短片，在台日棒球國際交流賽期間登上台北大巨蛋螢幕，完整版 （https://youtu.be/Sf9tP_auBWM） 上架運動部官網及社群粉專，藉由國際級賽事及多元宣傳管道，向社會大眾傳遞適應運動理念。

運動部首支適應運動政策宣傳短片以活潑繽紛的風格，營造友善、開放且充滿包容力的氛圍，動畫中的角色不以寫實外型區分，而是透過形狀、顏色與節奏感的變化，隱喻每個人皆有差異，但都能在同一個空間中共同參與、彼此協作，正符合運動部期待打造共融運動環境的理念。

內容說明運動部將啟動全國性調查，盤點身心障礙者運動需求，建置一站式資訊平台與跨域協作機制，優化場館與輔具設備，推動賽事及運動場館友善度評鑑，並結合AI與智慧輔具降低運動門檻，讓運動成為重返社會的重要力量。

棒球為國人最愛運動之一，世界棒球經典賽更匯聚全球目光。本次熱身賽期間播放適應運動宣傳短片，向大眾推廣「主流融合」賽事理念，期許打造身心障礙者與一般大眾共同參與的友善賽事，讓每個人找到自己的位置，也象徵競技運動與全民運動並重發展，適應運動政策正式邁向更積極、系統化的推動階段。

