自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動部》推動全民共融新願景 大巨蛋首播適應運動宣傳短片

2026/02/27 18:42

運動部首支適應運動政策宣傳短片以活潑繽紛的風格，營造友善、開放且充滿包容力的氛圍。（運動部提供）運動部首支適應運動政策宣傳短片以活潑繽紛的風格，營造友善、開放且充滿包容力的氛圍。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部去年9月9日成立，增設「適應運動司」展現推動身心障礙運動平權與共融政策的決心，近期推出首支「適應運動」宣傳短片，在台日棒球國際交流賽期間登上台北大巨蛋螢幕，完整版 （https://youtu.be/Sf9tP_auBWM） 上架運動部官網及社群粉專，藉由國際級賽事及多元宣傳管道，向社會大眾傳遞適應運動理念。

運動部首支適應運動政策宣傳短片以活潑繽紛的風格，營造友善、開放且充滿包容力的氛圍，動畫中的角色不以寫實外型區分，而是透過形狀、顏色與節奏感的變化，隱喻每個人皆有差異，但都能在同一個空間中共同參與、彼此協作，正符合運動部期待打造共融運動環境的理念。

內容說明運動部將啟動全國性調查，盤點身心障礙者運動需求，建置一站式資訊平台與跨域協作機制，優化場館與輔具設備，推動賽事及運動場館友善度評鑑，並結合AI與智慧輔具降低運動門檻，讓運動成為重返社會的重要力量。

棒球為國人最愛運動之一，世界棒球經典賽更匯聚全球目光。本次熱身賽期間播放適應運動宣傳短片，向大眾推廣「主流融合」賽事理念，期許打造身心障礙者與一般大眾共同參與的友善賽事，讓每個人找到自己的位置，也象徵競技運動與全民運動並重發展，適應運動政策正式邁向更積極、系統化的推動階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中