經典賽》國家隊特殊任務！孫易磊談「拆彈」新角色

孫易磊。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊後援投手孫易磊，今天後援登板面對母隊日本火腿，6局上他在壘上有人狀況下解決清水優心，7局先遭代打山縣秀擊出長打，在郡司裕也強襲球打中腳部之後退場，帳面上1局、2次三振，失1分。

賽後談及近況，孫易磊說：「比賽感覺滿好的，比了好幾場，大致上狀況都能夠掌控。」對於強襲球，孫易磊則報平安說：「打到肌肉，沒有太大感覺。」

請繼續往下閱讀...

孫易磊今在壘上有人登板，台灣隊教練團給予他的角色是壘上有人危機拆彈。孫易磊說：「教練確實有提到，有狀況時會登板，但實際上也要看別人的狀況而定，目前應該是這樣安排。」

孫易磊說，面對母隊隊友，狀況有比在日本當地Live BP時好，有讓對方打者打不好的感覺，雖然沒對到賽前很想對到的雷耶斯，但以後或許還有機會。面對另一位想面對的強打萬波中正，孫易磊讓對方擊出軟弱擊球，帳面上是內野安打，他說：「有特別提防，但球路夠強應該就沒事。」

孫易磊也說，今天直球狀況還可以、變速球也不錯，位置也投得不錯，就是最後強襲球的球路，可惜有點偏高。

談到「拆彈」角色和以先發調整的不同，孫易磊說：「還好，沒有特別需要調整什麼，上去就是往本壘板投，沒有特別需要調整的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法