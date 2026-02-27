自由電子報
足球

足球》台灣女足將征戰亞洲盃 健工盃少足賽球員為選手加油

2026/02/27 18:52

高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的台灣女足加油打氣（官方提供）高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的台灣女足加油打氣（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽於2月27日至3月2日一連4天，在高雄楠梓足球場盛大舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚港都，連同教練與家長隨隊南下，預估賽事期間將吸引約6000人湧入高雄，而今天賽事官方也安排小選手寫下祝福卡片，為即將征戰亞洲盃的台灣女足加油。

本屆賽事規模再創新高，橫跨全台各縣市青訓體系，校隊與俱樂部同場較勁，被視為新學期開季前的重要試金石。四天密集賽程，從分組循環到淘汰對決，考驗球員體能續航與戰術臨場應變，也讓楠梓足球場成為全台青少年實力交流的重要舞台，而今年賽事另一項重要焦點，是全場為台灣女足前進亞洲盃應援。

2026亞足聯女子亞洲盃將於澳洲舉行，台灣女足將於3月4日對戰日本、3月7日迎戰越南、3月10日對上印度，三場關鍵賽事備受矚目。高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的台灣女足加油打氣，另外健身工廠盃參賽的俱樂部與校隊小球員們也親手寫下祝福卡片，集結成應援心意卡片，主辦單位將把簽名隊旗與祝福卡片交由球迷專程帶往澳洲，在亞洲盃比賽現場為台灣女足加油。

為台灣足集氣 簽名隊旗、卡片直送亞洲盃賽場（官方提供）為台灣足集氣 簽名隊旗、卡片直送亞洲盃賽場（官方提供）

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」台灣青少年足球開春最大規模賽事正式登場。（官方提供）第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」台灣青少年足球開春最大規模賽事正式登場。（官方提供）

