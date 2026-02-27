亞青擊劍》歷史第1金！台灣小將殺出重圍 奪男子銳劍團體金牌

台灣在亞洲青年擊劍錦標賽男子銳劍團體奪金，寫下歷史新頁！（教練李俊徵提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2026年雅加達亞洲青年擊劍錦標賽傳來捷報！以台北市立中正高中為主體組成的台灣隊，於男子銳劍團體奪金、女子鈍劍團體摘銀，締造隊史參加亞青賽以來的重要里程碑。

台灣隊在男子銳劍團體賽，16強擊敗卡達，8強力退吉爾吉斯，4強更以45：34打退中國，隊史首度挺進決賽。台灣小將在金牌戰面對頭號種子香港，更是沉著應戰、全程保持領先，最終摘下台灣在亞青男子銳劍團體首金。

本屆男子銳劍由世界排名第3、亞洲排名第1的陳秉濬領軍，成員還有2025年亞青個人銅牌林哲群，以及去年全國運動會金牌李讓，3位好手展現新生代最強戰力。教練丁泓剴表示，選手長期投入國際賽事磨練，實力穩定成長，對於奪金並不感到意外。

另外，女子鈍劍團體同樣締造歷史。由張皇美子領軍，在8強擊敗香港，4強戰勝新加坡，最後收下隊史最佳銀牌。張皇美子為2024年青少年個人金牌，隊中成員丁儒嫙、黃靖詠、鄭孜音皆為國內頂尖好手，展現堅強團隊戰力。

值得一提的是，本屆7位選手平均年齡未滿20歲，明年仍具參賽資格，未來發展備受期待，自2023年至2026年間，中正高中於亞青賽累積3金、3銀、5銅，成績斐然。中正高中總教練李俊徵指出，近年在企業、政府支持下，選手能參加多項國際巡迴賽，提升國際對抗經驗與競爭力。本次與近年國際賽成績皆令人滿意，盼透過優異表現，吸引更多企業關注與投入，持續推動台灣擊劍運動發展。

台灣在亞洲青年擊劍錦標賽女子鈍劍團體摘銀。（教練李俊徵提供）

