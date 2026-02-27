自由電子報
中職》6年前對朴炳鎬時還飆出紅字 王維中當下最在意的就是「球速」

2026/02/27 20:45

王維中。（記者李惠洲攝）王維中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕2020年3月2日面對培證英雄時，王維中對當時陣中強棒朴炳鎬150、151公里的速球連發，時隔約6年仍在澄清湖球場，朴炳鎬的身分已是英雄隊三軍總教練，王維中穿上台鋼雄鷹的首戰最快球速143公里，成為他目前最想調整的課題。

王維中在2018年曾效力韓職NC恐龍，隔年則從韓職重返美職打拚，2020年返台等待合約時曾獲樂天桃猿邀請出賽，當年春訓就對培證英雄登板、中繼2局無失分，其中對上朴炳鎬時火球連發，還吸引韓媒報導。王維中在2020年季中選秀獲味全龍以狀元籤選中，去年季後則未獲龍隊放在60人保留名單，今年以月薪60萬加盟台鋼，今天則是他穿上62號雄鷹戰袍的首場比賽。

39歲的朴炳鎬已在去年季後宣布退役，今年他以教練的新身分隨英雄來台春訓，今天也在場邊觀看王維中登板。王維中以40球投完3局被敲3支安打飆2K失1分，他說除了第1局用球數較多比較可惜，後面投起來感覺愈來愈順。

只是此役王維中最快球速僅143公里，他希望能調整到均速達145公里，「如果速度起來的話，我還滿相信自己的其他球路。」台鋼總教練洪一中認為王維中的整體內容是還不錯，但也著眼在他的球速上，「當然他的變化球還是有威力在，我有跟他講，你的球速還可以再提升，如果到145以上，變化球的壓制力會更強。」

台鋼今天在澄清湖球場進行「2026港都國際交流戰」，終場以5：2擊敗培證英雄，由王維中拿下勝投。

朴炳鎬。（記者李惠洲攝）朴炳鎬。（記者李惠洲攝）

