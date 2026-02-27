經典賽》日本隊又有傷兵？ 強投大勢緊急退場 直言很丟臉

大勢。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕備戰即將來臨的世界棒球經典賽，日本隊今天名古屋萬特力巨蛋與中日龍進行練習賽，日本終結者大勢第9局登板投13球後，突然感到不適，因此緊急退場。日本隊最後以5比3贏球。大勢賽後受訪坦言是因為右小腿抽筋而退場，他也感到很懊悔，「自己從投手丘走下來，真是太丟臉了。」

大勢在第9局登板，2出局一壘有人時被敲安後，大勢補位三壘時出現不適，開始伸展右腳、並露出痛苦表情。他與防護員交談後回休息區，僅投13球就退場。

日本隊緊急推出來自中日龍的王牌投手高橋宏斗接替投球，雖然先被敲安失掉1分，高橋宏斗解決最後一名打者，守住日本隊的戰果。大勢在帳面上0.2局失1分。

日媒《Daily》報導，高橋宏斗只在牛棚丟2球就上場接替投球，這讓大勢感到自責，「真是沒出息，我從投手丘下來，宏斗也還沒熱身好，結果自己就這樣下來了，真是太丟臉了，也給很多人添麻煩。」

本屆經典賽日本隊原本有西武獅強投平良海馬、阪神虎王牌中繼石井大智，以及效力大聯盟教士隊的左投松井裕樹，3人都因傷辭退日本隊。

來自日職傳統豪門讀賣巨人的大勢，去年出賽62場貢獻46次中繼成功、1次救援成功，拿到8勝4敗，防禦率2.11，共投59.2局賞60次三振。

