自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》日本隊又有傷兵？ 強投大勢緊急退場 直言很丟臉

2026/02/27 21:44

大勢。（資料照）大勢。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕備戰即將來臨的世界棒球經典賽，日本隊今天名古屋萬特力巨蛋與中日龍進行練習賽，日本終結者大勢第9局登板投13球後，突然感到不適，因此緊急退場。日本隊最後以5比3贏球。大勢賽後受訪坦言是因為右小腿抽筋而退場，他也感到很懊悔，「自己從投手丘走下來，真是太丟臉了。」

大勢在第9局登板，2出局一壘有人時被敲安後，大勢補位三壘時出現不適，開始伸展右腳、並露出痛苦表情。他與防護員交談後回休息區，僅投13球就退場。

日本隊緊急推出來自中日龍的王牌投手高橋宏斗接替投球，雖然先被敲安失掉1分，高橋宏斗解決最後一名打者，守住日本隊的戰果。大勢在帳面上0.2局失1分。

日媒《Daily》報導，高橋宏斗只在牛棚丟2球就上場接替投球，這讓大勢感到自責，「真是沒出息，我從投手丘下來，宏斗也還沒熱身好，結果自己就這樣下來了，真是太丟臉了，也給很多人添麻煩。」

本屆經典賽日本隊原本有西武獅強投平良海馬、阪神虎王牌中繼石井大智，以及效力大聯盟教士隊的左投松井裕樹，3人都因傷辭退日本隊。

來自日職傳統豪門讀賣巨人的大勢，去年出賽62場貢獻46次中繼成功、1次救援成功，拿到8勝4敗，防禦率2.11，共投59.2局賞60次三振。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中