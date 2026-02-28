旅日名將陽岱鋼對決台鋼雄鷹 今日賽事預告與轉播

陽岱鋼跟台鋼洪一中總教練握手致意。（資料照，記者李惠洲攝）

2026台日棒球國際交流賽進入最後一天，日本火腿昨天擊敗經典賽台灣隊，今天將與味全龍交手。

台鋼雄鷹擴大國際交流賽規模，今天對上日職二軍球隊新潟天鵝之皇，將派出黃子鵬先發，要對決旅日名將陽岱鋼。

另外，NBA有3場賽事轉播，還有WTT桌球大滿貫賽與BWF德國公開賽，球迷敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 騎士 VS 活塞 緯來體育、愛爾達體育1台

09：30 灰熊 VS 獨行俠 緯來育樂

10：30 金塊 VS 雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

WTT大滿貫賽新加坡站

12：00 單打八強（上）

15：00 女雙決賽

18：00 林昀儒 單打八強（下）

21：00 男雙決賽

轉播：愛爾達體育2台

台日交流賽



14：30 日本火腿 VS 味全龍 緯來體育

港都國際交流戰

17:00 OISIX新潟天鵝之皇 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台

BWF 德國公開賽

19:00 四強（上）

23:00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

TPVL

15:00 台北伊斯特 VS 桃園雲豹飛將 愛爾達體育4台、緯來育樂

18:30 台中連莊 VS 台鋼天鷹 愛爾達體育4台、緯來體育

