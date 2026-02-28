自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》石垣島對桃猿小試身手 種市篤暉侍日本初登板維持絕好調！

2026/02/28 07:04

種市篤暉。（資料照，林宥辰攝）種市篤暉。（資料照，林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕羅德隊唯一入選本屆經典賽的王牌投手種市篤暉，11日在石垣島二軍春訓基地，面對樂天桃猿先發1局無失分。昨日本隊和中日龍熱身賽，種市本屆經典賽熱身賽初登板，同樣中繼1局無失分，狀況絕佳。

日媒報導，這是種市篤暉自宮崎集訓以來，首次以實戰形式登板投球，結果投1局、面對3名打者完成三上三下，完美無失分。

種市4局以第二任投手身分，接替先發的宮城大彌登板。全場共投出11球，其中直球6球全部超過150公里，招牌武器指叉球也發揮威力，面對對方第4棒細川成也，送出漂亮的揮空三振，充分展現個人特色。

種市篤暉昨最快球速達到156公里，球威十足。對此，總教練 井端弘和 給予高度評價：「從第一球開始，就能直接投出最佳狀態，這點真的很厲害。而且他的特色球路指叉球，從外角帶點橫向滑動再下墜，整體來說是一次非常好的投球內容。」

本月11日，種市篤暉於交流賽面對樂天桃猿，當時先發1局小試身手，面對樂天前3棒何品室融、鍾玉成和許賀捷，首打席首球就飆速154公里，接連三振何品室融和鍾玉成，接著讓許賀傑擊出滾地球出局，球場螢幕最快球速156公里，樂天情蒐團隊則測得最快153公里。

