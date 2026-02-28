棒球》王貞治報答救命恩人的方式 台灣名醫感到非常暖心

「世界全壘打」王貞治的主治醫師郭宗明（中），是王貞治訪台重要推手。（棒協提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕2023年底「世界全壘打王」王貞治受邀來台為台北大巨蛋啟用開出歷史性的第一球，基於高齡與健康因素，當時醫療團隊不贊成他出國，「OH桑」心繫台灣棒球發展依舊堅持啟程，並表示這有可能是人生最後一次出國，今年王貞治克服萬難再次來台，除了以軟銀球團會長身分參與台日交流賽，總統賴清德更頒授「一等景星勳章」，順利成行的背後重要推手是台灣名醫郭宗明。

郭宗明出身台南醫師世家，父親郭國銓一生行醫濟世，深耕台南半世紀，郭宗明是日本東京大學醫學博士，旅居日本多年不忘故鄉，長年在異鄉守護台灣名人的健康，擔任王貞治、圍棋名人林海峰、歌星翁倩玉的主治醫師至今。

請繼續往下閱讀...

郭宗明與多位台灣旅日棒球好手私交甚篤，包括郭源治、郭泰源、呂明賜、趙士強，當年呂明賜赴日加盟讀賣巨人，人生地不熟，正是郭宗明陪同前往簽約，當時巨人隊監督就是王貞治。

近年王貞治訪台，身旁都有一位西裝筆挺的「郭醫師」一路相伴，為他打點大小事務，郭宗明正是當年王貞治罹患胃癌時，親自為他動刀的主治醫師，自此兩人成為生死之交，郭宗明也扮演王貞治與台灣棒球界的橋樑，更是屢次訪台的重要推手。

郭宗明透露，王貞治被發現罹癌是在2006年經典賽執掌日本隊兵符期間，執行手術後體重驟減19公斤，重情重義的王貞治之後每月都固定送禮致謝，至今從未間斷，曾多次相勸不必多禮，但王貞治總是笑答，「謝謝你給我生命。」這份延續20年的恩情讓他刻苦銘心。

王貞治曾主動向郭宗明詢問何時返鄉探親，盼同行感受主治醫師家的「氣」，不料抵台接受媒體訪問時，王貞治才透露此行是「感恩尋根之旅」，要拜訪救命恩人郭宗明的雙親。

「我事前完全沒有想到！」郭宗明說，王貞治甚至跟他一起去掃祖先的墓，行程結束後就建議王貞治與台灣職棒人士座談，他馬上答應，對台灣棒球真的幫助很大。

85歲的王貞治長期心繫台灣棒球發展，郭宗明表示，棒協理事長辜仲諒希望藉由王貞治的力量，讓台灣棒球突破瓶頸，才促成2023年為大巨蛋開球的行程，當時王貞治說了兩個重點「，第一，大巨蛋啟用將會環境造英雄，台灣實力一定會提升；第二，台灣一定要不擇手段先贏日本一次，沒想到夢竟實現了，我覺得這幾句話對台灣棒球很重要。」2024年12強賽冠軍戰台灣隊扳倒日本奪冠。

郭宗明說，「王貞治是日本國寶，做人處事、永保感恩，仁德贏得大家的敬重。」他指出，擁有高尚人格的王貞治念茲在茲台灣棒球發展，自己也竭盡所能持續襄助，樂見台灣棒球更上一層樓。

