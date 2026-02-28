自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

棒球》王貞治報答救命恩人的方式 台灣名醫感到非常暖心

2026/02/28 07:06

「世界全壘打」王貞治的主治醫師郭宗明（中），是王貞治訪台重要推手。（棒協提供）「世界全壘打」王貞治的主治醫師郭宗明（中），是王貞治訪台重要推手。（棒協提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕2023年底「世界全壘打王」王貞治受邀來台為台北大巨蛋啟用開出歷史性的第一球，基於高齡與健康因素，當時醫療團隊不贊成他出國，「OH桑」心繫台灣棒球發展依舊堅持啟程，並表示這有可能是人生最後一次出國，今年王貞治克服萬難再次來台，除了以軟銀球團會長身分參與台日交流賽，總統賴清德更頒授「一等景星勳章」，順利成行的背後重要推手是台灣名醫郭宗明。

郭宗明出身台南醫師世家，父親郭國銓一生行醫濟世，深耕台南半世紀，郭宗明是日本東京大學醫學博士，旅居日本多年不忘故鄉，長年在異鄉守護台灣名人的健康，擔任王貞治、圍棋名人林海峰、歌星翁倩玉的主治醫師至今。

郭宗明與多位台灣旅日棒球好手私交甚篤，包括郭源治、郭泰源、呂明賜、趙士強，當年呂明賜赴日加盟讀賣巨人，人生地不熟，正是郭宗明陪同前往簽約，當時巨人隊監督就是王貞治。

近年王貞治訪台，身旁都有一位西裝筆挺的「郭醫師」一路相伴，為他打點大小事務，郭宗明正是當年王貞治罹患胃癌時，親自為他動刀的主治醫師，自此兩人成為生死之交，郭宗明也扮演王貞治與台灣棒球界的橋樑，更是屢次訪台的重要推手。

郭宗明透露，王貞治被發現罹癌是在2006年經典賽執掌日本隊兵符期間，執行手術後體重驟減19公斤，重情重義的王貞治之後每月都固定送禮致謝，至今從未間斷，曾多次相勸不必多禮，但王貞治總是笑答，「謝謝你給我生命。」這份延續20年的恩情讓他刻苦銘心。

王貞治曾主動向郭宗明詢問何時返鄉探親，盼同行感受主治醫師家的「氣」，不料抵台接受媒體訪問時，王貞治才透露此行是「感恩尋根之旅」，要拜訪救命恩人郭宗明的雙親。

「我事前完全沒有想到！」郭宗明說，王貞治甚至跟他一起去掃祖先的墓，行程結束後就建議王貞治與台灣職棒人士座談，他馬上答應，對台灣棒球真的幫助很大。

85歲的王貞治長期心繫台灣棒球發展，郭宗明表示，棒協理事長辜仲諒希望藉由王貞治的力量，讓台灣棒球突破瓶頸，才促成2023年為大巨蛋開球的行程，當時王貞治說了兩個重點「，第一，大巨蛋啟用將會環境造英雄，台灣實力一定會提升；第二，台灣一定要不擇手段先贏日本一次，沒想到夢竟實現了，我覺得這幾句話對台灣棒球很重要。」2024年12強賽冠軍戰台灣隊扳倒日本奪冠。

郭宗明說，「王貞治是日本國寶，做人處事、永保感恩，仁德贏得大家的敬重。」他指出，擁有高尚人格的王貞治念茲在茲台灣棒球發展，自己也竭盡所能持續襄助，樂見台灣棒球更上一層樓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中