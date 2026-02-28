德國賽》「左手重砲」林俊易逆轉中國天敵 終止對戰5連敗闖4強

林俊易。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天凌晨在超級300系列德國羽球公開賽，以12：21、22：20、21：18逆轉中國好手翁泓陽，總算終結對戰5連敗，也收下男單4強入場券。

世界排名11的林俊易在今年印度公開賽封王，成為台灣首位於750等級賽事奪冠的男單選手，這次德國賽榮膺第4種子，在首輪逆轉勝英格蘭選手黃涵瑞，16強則以直落二拍落印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），8強則遇到世界排名16左手持拍的翁泓陽，雙方之前6次交手，小林僅拿下1勝，且還處於5連敗。

面對宛如天敵的翁泓陽，林俊易開賽連掉4分，即使有一度超前，但技術暫停後又被中國對手連拿4分，只能先讓出首局。林俊易在第2局逐漸找到方法，幾乎都是領先一方，但在20：16卻被對方追平，小林接著接發球成功把球推至底線再拿1個局點，翁泓陽再來出現回球掛網，林俊易有驚無險扳平戰局。

進入決勝局，林俊易先是11：9領先，但暫停後因失誤較多又被翁泓陽超前，陷入15：17落後的林俊易，先是連追2分變成平手，小林關鍵時刻利用較多平球壓制翁泓陽，最後更是連得3分完成逆轉。

林俊易本季第二度打入4強，再來將跟世界排名第5的頭號種子法國好手波波夫（Christo Popov）對決，雙方之前4次交手各拿2勝，不過近兩次過招贏家都是波波夫。

