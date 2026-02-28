MLB》洋基5轟煙火秀！潛力新星「左打法官」又炸裂 春訓4戰猛夯3轟

瓊斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓以17：5大勝雙城，條紋軍上演單場5轟煙火秀，其中號稱「左打法官」的潛力新星外野手瓊斯（Spencer Jones）再度炸裂，春訓4場比賽已經狂炸3發全壘打。

瓊斯今天擔任先發第6棒中外野手，5局上逮中一顆內角低曲球，敲出中外野方向超大號2分砲，擊球初速107.5英哩、飛行距離427英呎。瓊斯連續2天開轟，春訓4場比賽累積3發全壘打，此役他2打數1安打貢獻3分打點，另選到1保送，春訓打擊率0.375，攻擊指數高達2.000。

請繼續往下閱讀...

洋基今天上演煙火秀，除了瓊斯之外，包含「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）、捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra）、新同學德容（Paul DeJong）以及艾利斯（Duke Ellis）都有開轟紀錄；至於雙城團隊也敲出2轟，分別由拉納克（Trevor Larnach）與瓦格曼（Eric Wagaman）所擊出。

洋基今天的先發投手是前美聯新人王希爾（Luis Gil），此役他先發2.1局被敲2支安打包含1轟，失掉1分，投出1次三振與1次保送，最快球速96.7英哩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法