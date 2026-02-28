自由電子報
體育 競技運動 羽球

德國賽》王齊麟／邱相榤逆轉前世界第1強敵 本季首站就闖男雙4強

2026/02/28 07:47

王齊麟、邱相榤。（資料照，Badminton photo提供）王齊麟、邱相榤。（資料照，Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名11的「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級300系列德國羽球公開賽，以16：21、21：16、21：18逆轉曾高居世界第1的馬來西亞強敵吳世飛／伊祖丁，本季首場BWF巡迴賽就打入男雙4強。

邱相榤在去年年終賽不慎弄傷膝蓋，麟榤配今年BWF亞洲賽事沒有出場，直到2月才代表台灣征戰亞洲團體錦標賽。這次德國賽就持續找尋更好的默契，王齊麟／邱相榤前役一度浪費10個局點，還好最好有頂住壓力，以25：27、23：21、21：15逆轉陳子睿／林煜傑，有驚無險才晉級。王齊麟坦言，對自己人就是難打，但經過激戰洗禮，有助於他們找到該如何應對關鍵時刻。

吳世飛／伊祖丁在今年印尼大師賽才拿下冠軍，且在去年排名還一度高居第1，而王齊麟／邱相榤首局4：2領先被對方連得7分後就一路落後讓出，不過在第2局在4：6時連得5分，也一直守住領先並扳回一城。

過去總是輸在第3局，王齊麟／邱相榤這回就是沉穩跟對手搏鬥，決勝局就取得7：1優勢，且沒有自己失誤送分，即使吳世飛／伊祖丁最後一度逼近，麟榤配還是收下勝利。王齊麟表示，很久沒有贏吳世飛／伊祖丁，終於能打敗強敵，代表和邱相榤的合作真的有進步。

王齊麟／邱相榤4強將迎戰世界排名89的法國黑馬組合馬尤（Julien Maio）／維利格（William Villeger）。

