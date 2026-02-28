自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》道奇主帥會關注台日大戰！被問支持山本由伸還是美國回應了

2026/02/28 08:56

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇世界大賽MVP山本由伸，今天在春訓面對巨人先發3局飆4K失2分，吞下春訓首敗，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談及山本今天的表現，同時也對即將到來的經典賽感到興奮。

山本目前在春訓累積2次登板，今天投完春訓最後一次先發，準備前往大阪與日本武士隊會合，備戰經典賽。被問及是否已經山本這2次登板中確認所有細節，羅伯斯給予肯定答覆：「目前山本正處於逐步提升狀態的階段，所以他沒問題，我並不擔心。」

對於山本即將征戰經典賽，羅伯斯表示，雖然山本離隊期間確實會有點想念他，但相信山本該做的調整都已經到位。而山本被看好將在3月6日首戰台灣的比賽擔任先發投手，對此羅伯斯直言自己非常喜歡經典賽，如果有機會一定會觀看。儘管台日大戰是在美國時間凌晨4點左右開打，但羅伯斯笑說：「如果那時候醒著且有轉播的話，我應該會看。」

日本武士隊本屆捍衛世界冠軍榮耀，而美國隊這次也組成號稱「史上最夢幻復仇者聯盟」，準備好與日本一較高下。當被問及若山本由伸在對決美國先發登板時會支持誰，羅伯斯巧妙應答：「好問題，雖然我想說是支持身為美國公民的球員，但由伸也有很多球迷，所以我想在春訓這邊，大家應該會分成兩派吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中