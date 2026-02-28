經典賽》道奇主帥會關注台日大戰！被問支持山本由伸還是美國回應了

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇世界大賽MVP山本由伸，今天在春訓面對巨人先發3局飆4K失2分，吞下春訓首敗，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談及山本今天的表現，同時也對即將到來的經典賽感到興奮。

山本目前在春訓累積2次登板，今天投完春訓最後一次先發，準備前往大阪與日本武士隊會合，備戰經典賽。被問及是否已經山本這2次登板中確認所有細節，羅伯斯給予肯定答覆：「目前山本正處於逐步提升狀態的階段，所以他沒問題，我並不擔心。」

對於山本即將征戰經典賽，羅伯斯表示，雖然山本離隊期間確實會有點想念他，但相信山本該做的調整都已經到位。而山本被看好將在3月6日首戰台灣的比賽擔任先發投手，對此羅伯斯直言自己非常喜歡經典賽，如果有機會一定會觀看。儘管台日大戰是在美國時間凌晨4點左右開打，但羅伯斯笑說：「如果那時候醒著且有轉播的話，我應該會看。」

日本武士隊本屆捍衛世界冠軍榮耀，而美國隊這次也組成號稱「史上最夢幻復仇者聯盟」，準備好與日本一較高下。當被問及若山本由伸在對決美國先發登板時會支持誰，羅伯斯巧妙應答：「好問題，雖然我想說是支持身為美國公民的球員，但由伸也有很多球迷，所以我想在春訓這邊，大家應該會分成兩派吧！」

