MLB》「從延攬他的那一刻起...」大都會決定開幕戰先發人選

佩洛塔。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會將在3月27日碰上匹茲堡海盜，迎來本季首場例行賽，而球團在今天宣布，開幕戰打頭陣的投手將交給透過交易延攬的前釀酒人王牌先發佩洛塔（Freddy Peralta）。

佩洛塔大聯盟前8年球季都效力釀酒人，去年迎來生涯年，33場出賽主投176.2局，送出204次三振，17場勝投為國聯最多，防禦率2.70，ERA+154，成為當家的王牌投手，在上個月透過交易轉戰大都會。

談到安排開幕戰先發的決定，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）坦言，當球團延攬佩洛塔的那一刻起，就已經非常清楚他會是球隊輪值的頭號先發，「他值得這次機會，我很興奮，大家也都非常興奮。」

佩洛塔今天也在對上紅雀的春訓熱身賽擔任先發，主投3局用了29球，其中18球為好球，送出9上9下外帶3K，表現極為出色，最終團隊靠著火力大爆發，以14：3獲勝。

此外，佩洛塔將代表多明尼加參與即將開打的世界棒球經典賽，有望與桑契斯（Cristopher Sánchez）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）和塞維里諾（Luis Severino）共組先發輪值。本屆被安排在D組的多明尼加，將要面對委內瑞拉、荷蘭、以色列以及尼加拉瓜，比賽場地為馬林魚隊主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。

