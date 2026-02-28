自由電子報
MLB》道奇57億2屆塞揚無緣開季！主帥曝最新狀況 隊媒預測先發輪值

2026/02/28 09:27

史奈爾。（資料照，法新社）史奈爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年球季前與道奇簽下5年1.82億美元（約新台幣57億）的2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），仍在從上季一直困擾他的肩傷中恢復，根據大聯盟官網道奇記者Sonja Chen指出，史奈爾預計無法趕上開幕戰。

史奈爾上季因肩膀傷勢，例行賽只先發11場，不過到了季後賽，史奈爾在體力相對充沛的情況下，為道奇出賽6場（5場先發），投34局飆出41次三振，防禦率3.18。儘管世界大賽G1與G5兩場先發合計掉10分，但史奈爾仍在G7待命，在僅休2天下從牛棚登板，後援1.1局無失分，並在9局下將球交給山本由伸，完成2連霸。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今透露，史奈爾目前已經開始在平地上進行傳接球，尚未登上投手丘練習投球，復健進度持續中，然而考量到賽程安排，羅伯斯認為時間對史奈爾來說相當緊迫，因此很難趕上開幕戰。

Sonja Chen分析，在史奈爾無緣開季，加上大谷翔平的二刀流狀態仍需時間恢復下，道奇可能傾向可行情況下先發投手投1休5，而在某些賽程安排下，即使不採6人輪值也能辦到。目前的解決方案可能是以5人輪值為主，牛棚中配置具備先發、中繼兩頭跑的搖擺人，其中一人能和大谷採取接力登板的方式，以減輕其他牛棚負擔。

依照上述模式，Sonja Chen認為道奇開季的先發輪值，可能將會是山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平、斯漢（Emmet Sheehan）與佐佐木朗希，至於搖擺人則由羅布列斯基（Justin Wrobleski）與史東（Gavin Stone）擔任。

不過Sonja Chen也提到，輪值最後幾個位置仍存在競爭，儘管目前斯漢與佐佐木朗希看似握有優勢，但不代表不會被取代，羅布列斯基、史東與萊恩（River Ryan）等人仍有機會爭取到先發輪值的角色。

