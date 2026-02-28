自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》上屆在大谷翔平身後感到「很渺小」！日本隊重砲有全新覺悟

2026/02/28 10:50

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平將再度率領日本，誓言在經典賽連霸，先前監督井端弘和表示，大谷後面那一棒將是本屆賽會關鍵人物。連續2屆代表日本參賽、本季旅美加盟白襪的村上宗隆，近期在節目中受訪，也表達了再次於大谷翔平後方待命的覺悟。

村上宗隆在2023年經典賽擔任第4棒，排在第3棒的大谷翔平身後，然而他在小組賽期間陷入低潮，14打數僅2安、苦吞7次三振，特別是在大谷被敬遠後的打席往往無功而返。村上近日在節目中坦言當時感到自己非常渺小：「在翔平桑後面打球的感覺……該怎麼說呢，首先他真的太高大了，光是站在打擊區的身影就充滿壓迫感。」他反思，「當時我的心態還不夠成熟，無法控制好情緒，球技也沒能跟上那種壓力。」

儘管在低潮期間面對許多批評聲浪，村上表示：「雖然偶爾會有不想去球場的念頭，但我一直很熱愛棒球，無時無刻都想著棒球，這過程並不痛苦，反而有種將其轉化為自身實力的樂趣。」而外界的批評也激發他的鬥志，「我會想要反擊，心裡想著，隨便你們怎麼說，等著看吧！」

對於本屆賽是否有望再度擔任大谷身後的棒次，村上宗隆堅決說道：「只要叫我打，我絕對沒問題。」同時他也強調，只要球隊能往好的方向前進、能夠贏球才是最重要的，他也會以奪冠為唯一目標，拚命努力。

