體育 2026WBC 最新報導

經典賽》比賽未打隊友先開嘴！勇士球星笑噴垃圾話：如果輸給我們的話...

2026/02/28 10:57

阿庫尼亞（左）、阿爾比斯。（資料照，法新社）阿庫尼亞（左）、阿爾比斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽即將開打，亞特蘭大勇士MVP球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與明星二壘阿爾比斯（Ozzie Albies）將分別為委內瑞拉與荷蘭征戰，不過在比賽開始前，兩位隊友就率先噴「垃圾話」提前敲響戰火。

經典賽官方X今天發布一段短片，阿爾比斯對鏡頭喊話：「如果我們在經典賽擊敗委內瑞拉，他（阿庫尼亞）就要穿我的球衣跟其他隊比賽。」一旁的阿庫尼亞也不甘示弱：「他們做不到，根本不可能發生」，阿爾比斯隨即回應：「他會穿上我的球衣的，到時我會幫你簽名。」形成十分逗趣的「鬥嘴」場面。

2023年拿下國聯MVP的阿庫尼亞因左膝動手術，去年5月才重返大聯盟賽場，但在7月底時又因為右腳阿基里斯腱發炎進入10天傷兵名單，雖然上個賽季只留下95場出賽，不過仍繳出.290/.417/.518的打擊三圍，外帶21發全壘打與42分打點，wRC+161表現出色。

生涯入選3屆明星賽的阿爾比斯，則是在去年出賽157場，打擊三圍.240/.306/.365，敲出16轟與74分打點外帶14次盜壘成功，wRC+87。

阿庫尼亞效力的委內瑞拉與阿爾比斯效力的荷蘭同屬D組，將在美國時間3月6日交手，該場也是分組的開幕戰，比賽地點將在為馬林魚隊主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park），而同組的對手還包括以色列、尼加拉瓜以及多明尼加。

