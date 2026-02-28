MLB》與大谷翔平再續前緣！道奇網羅連2年報銷的前天使、洋基右投

米德爾頓。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《Baseball America》報導，衛冕軍道奇以小聯盟合約簽下32歲後援右投米德爾頓（Keynan Middleton），他也和日本二刀流巨星大谷翔平再續前緣。

米德爾頓2017年於天使登上大聯盟，與大谷翔平當過4年隊友，之後陸續轉戰水手、響尾蛇，2023年球季原先效力白襪，在交易大限前被洋基納入麾下，為條紋軍出賽12場，14.1局投球防禦率1.88。然而這也是他最近一次的大聯盟出賽紀錄，米德爾頓在2024年紀前與紅雀簽約，卻在春訓遭遇屈肌受傷，最終動刀導致近2年都無法在大聯盟投球。

傷病多次打亂米德爾頓原本頗具潛力的生涯軌跡，2019年動TJ後又接連遭受二頭肌、腳踝與肩傷等困擾，最終導致2024年的屈肌手術。米德爾頓生涯在大聯盟7個賽季累積194局，防禦率3.84，他在生涯初期直球均速最快達97英哩，2023年只剩95.5英哩，但他仍具備強大揮空率。

《MLBTR》分析，目前道奇牛棚競爭相當激烈，狄亞茲（Edwin Diaz）擔任終結者，史考特（Tanner Scott）、崔南（Blake Treinen）與費西亞（Alex Vesia）穩坐布局投手角色，此外，道奇40人名單上還擁有多名可自由上下調動的年輕投手。

