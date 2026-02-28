自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣熱身賽待遇不如南韓 蔡其昌：也不能說主辦單位偏頗⋯

2026/02/28 11:52

費爾柴德（中）、中職會長蔡其昌（右）。（資料照，記者林宥辰攝）費爾柴德（中）、中職會長蔡其昌（右）。（資料照，記者林宥辰攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊今天下午啟程赴日本宮崎，3月2日、3日的2場公辦熱身賽將首度測試完整陣容，卻傳出當地降雨機率高，若無法實戰，新加入的主力鄭宗哲、李灝宇和費爾柴德，可能在3月5日開幕戰正賽就要直接亮相，對在台灣熱身賽打擊不振的打線來說是一大變數。

台灣隊跟澳洲、捷克隊都在日本宮崎的戶外球場打公辦熱身賽，最大勁敵南韓隊就沒有天候因素問題，他們跟日本是唯二在大阪京瓷巨蛋打公辦熱身賽的球隊，不受天候影響迎接2場熱身賽，將能跟大聯盟組「合體」測試完整陣容。

預賽勁敵南韓隊可在巨蛋打熱身賽，台灣隊卻只能在受雨勢影響的戶外球場，中職會長蔡其昌表示，「我們畢竟是資格賽打上去，也不能說主辦單位偏頗，他們就是資格賽勝隊的位置就早已排定好，這都是固定的。對我們是不利，但這是比賽，我們必須在現有比賽條件下去克服。」

對此，台灣隊總教練曾豪駒表示，目前有收到宮崎天氣狀況不是那麼好，已有詢問大聯盟備案，有回覆沒辦法比賽的話會在室內練習，希望保持選手手感。」蔡其昌則說，希望雨下一天就停，有練習賽可以打，「但這個不是操之在我們，今天到宮崎就是官方接手，只能協調。」

