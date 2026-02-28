MLB》經典賽台灣關鍵主力！美媒揭李灝宇備受矚目之處、曝當前困境

李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎體系的李灝宇是經典賽台灣隊重要主力，《The Athletic》老虎隨隊記者斯塔文哈根（Cody Stavenhagen）撰文點名春訓5位值得關注的打者，其中就包含李灝宇。

美媒指出，從老虎用羅倫森（Michael Lorenzen）單換來李灝宇後，就一直對他情有獨鍾，上賽季李灝宇的發揮不能說令人失望，但也不如外界預期般的大爆發。

許多進階數據顯示，22歲的李灝宇仍是一名擁有極高上限的打者，在他打得最強的前10%擊球當中，平均初速達到105.5英哩，強勁擊球率為44.8%。然而儘管數據分析師對他評價甚高，仍有不少球探持不同看法，李灝宇對好球帶內的速球揮空率高達24.7%，這也代表他面對大聯盟層級的投手時可能會遇到困難。

此外，有球探認為，李灝宇過去打擊時會有朝著三壘方向跨步的傾向，今年春訓他的跨步方向終於調整正確，但看起來又出現了過度延伸、重心前傾的問題。

守備方面，數據顯示李灝宇的防守其實比表面上還要更好，而且二、三壘兼修的特性對他相當加分。美媒表示，即將代表台灣隊出戰經典賽的李灝宇，未來某個時間點有機會成為老虎大聯盟陣中的右打內野火力選項。不過，他仍有許多需要證明的地方。

老虎總教練辛奇（A. J. Hinch）談到李灝宇時表示：「他第2次參加大聯盟春訓，這是一次巨大的進步。他與教練團、跟我以及隊友相處起來都更加自在了。」

