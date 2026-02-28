自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》恐對不到「韓國殺手」林昱珉嘆可惜！南韓游擊想打山本由伸

2026/02/28 11:25

林昱珉。（資料照，法新社）林昱珉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽即將開打，南韓昨天結束在沖繩的最終集訓，頭號游擊手金周元在5場練習賽中13打數狂敲8安，對於即將到來的經典賽，金周元受訪也透露期待。

在金河成因傷辭退國家隊之後，南韓陣中只剩金周元一名正牌游擊手，對於首次參加經典賽，他也感受到與眾不同的責任感，「之前參加過的學長們都說，WBC的待遇和等級都不同，一定要體驗看看。」同時他也坦言：「既有要準備更充分的責任感，也有興奮期待的心情交織在一起。」

對於金周元來說，東京巨蛋也是他的福地，去年11月與日本隊的友誼賽，他曾在9局下敲出追平轟，「東京巨蛋留下了很好的回憶，所以能以積極的心態準備。但我會提醒自己不要過度沉浸於那次揮棒，還是要專注於眼前的對手。」

本屆經典賽，南韓與台灣之間的較量，被視為C組力爭第2張8強門票的關鍵戰役。韓媒指出，原本被視為台韓戰熱門先發人選的「韓國殺手」林昱珉，有可能改由古林睿煬先發，對此金周元表示：「林昱珉的球我打過幾次，還記得他球路的軌跡，如果換人確實有點可惜。但身為左右開弓，比起其他隊友，我仍保有一定的優勢。」

防守端，金周元將與效力道奇的金慧成組成二游搭檔，他強調希望兩人能多溝通培養出默契，「游擊位置穩定，整支球隊才會穩定，至少正面來球一定要百分之百穩定處理。」他也難掩登上世界舞台對決超級巨星的期待，直呼想對戰菊池雄星、山本由伸等投手，甚至已經在腦中模擬攔下大谷翔平的強勁擊球，「大谷選手的擊球速度非常快，如果不事先在腦中反覆模擬，實戰時可能會慌張，所以我一直在想像各種情境。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中