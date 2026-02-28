經典賽》恐對不到「韓國殺手」林昱珉嘆可惜！南韓游擊想打山本由伸

林昱珉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽即將開打，南韓昨天結束在沖繩的最終集訓，頭號游擊手金周元在5場練習賽中13打數狂敲8安，對於即將到來的經典賽，金周元受訪也透露期待。

在金河成因傷辭退國家隊之後，南韓陣中只剩金周元一名正牌游擊手，對於首次參加經典賽，他也感受到與眾不同的責任感，「之前參加過的學長們都說，WBC的待遇和等級都不同，一定要體驗看看。」同時他也坦言：「既有要準備更充分的責任感，也有興奮期待的心情交織在一起。」

對於金周元來說，東京巨蛋也是他的福地，去年11月與日本隊的友誼賽，他曾在9局下敲出追平轟，「東京巨蛋留下了很好的回憶，所以能以積極的心態準備。但我會提醒自己不要過度沉浸於那次揮棒，還是要專注於眼前的對手。」

本屆經典賽，南韓與台灣之間的較量，被視為C組力爭第2張8強門票的關鍵戰役。韓媒指出，原本被視為台韓戰熱門先發人選的「韓國殺手」林昱珉，有可能改由古林睿煬先發，對此金周元表示：「林昱珉的球我打過幾次，還記得他球路的軌跡，如果換人確實有點可惜。但身為左右開弓，比起其他隊友，我仍保有一定的優勢。」

防守端，金周元將與效力道奇的金慧成組成二游搭檔，他強調希望兩人能多溝通培養出默契，「游擊位置穩定，整支球隊才會穩定，至少正面來球一定要百分之百穩定處理。」他也難掩登上世界舞台對決超級巨星的期待，直呼想對戰菊池雄星、山本由伸等投手，甚至已經在腦中模擬攔下大谷翔平的強勁擊球，「大谷選手的擊球速度非常快，如果不事先在腦中反覆模擬，實戰時可能會慌張，所以我一直在想像各種情境。」

