經典賽》213轟名將斷言南韓能有效攻擊古林睿煬！稱目標非擊敗日本

古林睿煬。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽開打在即，南韓名將朴龍澤與李大炯近期在節目上，針對C組對手進行深入分析，南韓攸關分組第2張8強門票的台韓大戰，兩位球評也點出關鍵。

在衛冕冠軍日本被評為最強對手的情況下，C組最大看點集中在南韓與台灣的第2名之爭，對此朴龍澤與李大炯都強調，對上台灣的比賽，關鍵在於球員的體能與狀態管理。由於南韓在與日本晚間賽後，隔天就要晚接午打中午12點的台韓大戰，賽程相當艱辛。

談到台灣投手古林睿煬時，韓職生涯213轟的朴龍澤直言：「如果是那名投手登板，韓國打者應該能有效攻擊。」此番言論還讓節目其他來賓稱呼他為「反指標」，並開玩笑要求他多說點負面評論，以免破功。

至於日韓大戰，節目氣氛頓時變得嚴肅，儘管南韓在去年11月的交流賽對日本終結國際賽11連敗，但國內對復仇與挽回自尊的渴望前所未有強烈。然而朴龍澤冷靜表示：「現在不是挽回自尊的時候，我理解國人對日韓大戰的情緒，但在戰略上，不該把太多力氣放在日本。」李大炯也認同這個「抓放策略」，直言南韓目標是晉級8強，而不是擊敗日本。

另一場對澳洲的比賽，對於南韓也是關鍵戰役，南韓曾在上屆經典賽爆冷不敵澳洲，朴龍澤與李大炯點名必須提防2024年大聯盟狀元巴札納（Travis Bazzana）。最後李大炯預測，南韓小組賽將以3勝1敗晉級8強；而朴龍澤則表示必須達成這個目標，但過程絕不容易。

