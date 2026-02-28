自由電子報
MLB》官網期盼成新世代代表投手！兩塞揚強投有望攜手締造鬼神壯舉

2026/02/28 13:46

史基斯、史庫柏爾。（合成照）史基斯、史庫柏爾。（合成照）

〔體育中心／綜合報導〕匹茲堡海盜王牌史基斯（Paul Skenes）與底特律老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）在上賽季分別奪下國、美聯塞揚獎，官網撰文寫道，兩位有望在接下來的新賽季持續主宰大聯盟賽場，甚至一同寫下大聯盟史上僅出現1次的壯舉，成為新世代的指標性投手。

目前23歲、僅在大聯盟累積兩年球季的史基斯，去年總計32場出賽包含1場完投，187.2局送出多達216次三振，拿下10勝10敗的戰績，而1.97的防禦率、2.36的獨立防禦率（FIP）以及217的ERA+皆為全大聯盟最佳，季後榮獲國聯塞揚獎殊榮，在MVP票選中也排行第6。

前年大爆發、已嘗過塞揚獎滋味的史庫柏爾，上個賽季累積31場出賽，195.1局飆出241K，戰績13勝6敗，防禦率（2.21）、ERA+（187）與獨立防禦率（2.45）皆在美聯名列前茅，0.891的每局被上壘率更是全大聯盟最低，球季結束後成為大聯盟史上第12位連兩年獲得塞揚獎的選手，MVP票選排名第5。

兩位在近2年可說是宰制大聯盟賽場的強投，也普遍被看好在今年繼續大展身手，甚至有望攜手連續兩年蟬聯塞揚獎，縱觀大聯盟的歷史只發生過唯一1次，發生在1999與2000年由「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）以及「巨怪」強森（Randy Johnson）締造，至今已26年。

官網表示，目前大聯盟正處於克蕭（Clayton Kershaw）、韋蘭德（Justin Verlander）與薛哲（Max Scherzer）「三巨頭」世代的尾聲，但在史基斯與史庫柏爾兩位強投的崛起之下，或許今年球季，他們將真正確立自己在這個時代的地位，成為這個世代新一任的代表投手。

今年的例行賽開始前，史基斯與史庫柏爾要先在即將開打的世界棒經典賽身披美國戰袍出賽，力拚拿下自2017年第4屆後的冠軍金盃，不過兩名投手預計共只會出賽3場

