張善政：將分2階段、投入近5000萬元進行樂天球場改善

〔記者謝武雄／桃園報導〕樂天桃猿勇奪中華職棒36年總冠軍，引發球迷準備為WBC經典賽熱血加油、期待中職新球季到來；桃園市長張善政在臉書提到，市府今年預計投入將近5000萬元，利用球季空檔分2階段進行改善，並同步更新青埔運動公園棒球場（副球場）的噴灌系統與計分板，這裡是許多黑豹旗、桃園盃小將們逐夢的起點、訓練重要基地，讓孩子們能在更穩定的場地上磨練球技。

張善正臉書提到，樂天桃園棒球場啟用超過16年，由於青埔地區空氣潮濕、鹽分較高，長期下來，看台頂棚、遮雨棚出現鏽蝕情形，市府決定啟動改善工程，今年1月開始將分兩階段處理，在確保安全的同時，也兼顧賽季進行，不影響球迷進場觀賽。

其中第1階段從今年1到3月，投入約410萬元進行臨時性補強與防蝕工程，優先穩定結構現況，為後續全面修繕奠定基礎；第2階段則是10月球季以後，預計投入經費至少4500萬元，啟動整體結構補強與長期改善工程。

張善政說，上任3年多來，已投入許多經費進行球場排水、燈光與座椅強化，或是頂棚結構補強，努力把長久累積的問題逐一改善，也預見未來可能的疑慮，儘早展開行動；畢竟支持棒球、支持體育，要花更多時間與資源在沒有聲量的基礎工程上；從從場館到訓練環境，把基礎顧好，精彩就會發生。

桃園市長張善政視察樂天桃園球場該善工程。（市府提供）

